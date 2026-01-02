Éles hangú kirohanást intézett Ukrajna támogatása ellen újévi beszédében Tomio Okamura, a cseh Képviselőház elnöke. A politikus „értelmetlen háborúnak” nevezte a konfliktust, és kijelentette: nem szabad a cseh nyugdíjasok pénzét „Zelenszkij juntájára” költeni.

Okamura beszédében hangsúlyozta: reméli, hogy Prága „leugrik a brüsszeli vonatról”, amely szerinte az amerikai kormány figyelmeztetései ellenére a harmadik világháború felé robog. Úgy vélekedett, nem szabad a cseh állampolgárok – nyugdíjasok, mozgássérültek, családok – pénzét idegeneknek adni pusztán a „háborús propaganda” nyomására - írja a Kárpát Hír.

A házelnök szerint a nyugati országok hitelből gyártanak fegyvereket, és Csehország olyan „hatástalan” eszközökért fizet, amelyeket az oroszok már a frontra érkezés előtt megsemmisítenek. A legkeményebb kritikát a korrupció kapcsán fogalmazta meg:

„A nyugati cégek és kormányok mellett a Zelenszkij-junta körüli ukrán tolvajok is profitálnak az üzletből, akik aranyból építenek vécéket” – állította, hozzátéve: „lopjanak, de ne a csehektől, és Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.”

A retorikaváltás hátterében az őszi parlamenti választások állnak, amelynek nyomán Andrej Babis (ANO) alakított koalíciót a szkeptikus Motoristé sobě tömörüléssel és az Okamura vezette, szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párttal.

Okamura kinevezése után az egyik első lépése az volt, hogy eltávolíttatta az ukrán zászlót a parlament alsóházának épületéről, amely 2022 februárja óta lógott ott a szolidaritás jeleként. A beszámoló szerint a politikus maga tartotta a létrát, miközben levették a lobogót.