A csehek „Zelenszkij juntájára” nem akarnak költeni
Csehország „leugrik a brüsszeli vonatról”
Okamura beszédében hangsúlyozta: reméli, hogy Prága „leugrik a brüsszeli vonatról”, amely szerinte az amerikai kormány figyelmeztetései ellenére a harmadik világháború felé robog. Úgy vélekedett, nem szabad a cseh állampolgárok – nyugdíjasok, mozgássérültek, családok – pénzét idegeneknek adni pusztán a „háborús propaganda” nyomására - írja a Kárpát Hír.
A házelnök szerint a nyugati országok hitelből gyártanak fegyvereket, és Csehország olyan „hatástalan” eszközökért fizet, amelyeket az oroszok már a frontra érkezés előtt megsemmisítenek. A legkeményebb kritikát a korrupció kapcsán fogalmazta meg:
„A nyugati cégek és kormányok mellett a Zelenszkij-junta körüli ukrán tolvajok is profitálnak az üzletből, akik aranyból építenek vécéket” – állította, hozzátéve: „lopjanak, de ne a csehektől, és Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.”
A retorikaváltás hátterében az őszi parlamenti választások állnak, amelynek nyomán Andrej Babis (ANO) alakított koalíciót a szkeptikus Motoristé sobě tömörüléssel és az Okamura vezette, szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párttal.
Okamura kinevezése után az egyik első lépése az volt, hogy eltávolíttatta az ukrán zászlót a parlament alsóházának épületéről, amely 2022 februárja óta lógott ott a szolidaritás jeleként. A beszámoló szerint a politikus maga tartotta a létrát, miközben levették a lobogót.