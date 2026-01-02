„Egyetlen országot sem lehet adni-venni”

A második világháború óta nem tapasztalt kihívással néz szembe Európa – szögezte le csütörtök este sugárzott televíziós beszédében Mette Frederiksen, aki egyúttal figyelmeztetett: egyetlen országot és népet sem lehet csak úgy adni-venni.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy bár hazája jó évet tudhat a háta mögött, „ha Európa nyomás alatt van, akkor Dánia is”.

Bár egyetlen államot sem nevezett néven, aláhúzta, hogy a 2025-ös évet „a nyomásgyakorlás, a fenyegetőzés és a lekezelő beszédstílus jellemezte, mégpedig egy olyan ország részéről, amely egy emberöltő óta Dánia legszorosabb szövetségese”.

„Vállaljuk a ránk kirótt felelősséget a világban. Nem keressük a konfliktust, de legyen világos: nem számít, mi történik, határozottan rámutatunk arra, ami jó és arra, ami nem” – fogalmazott.

Figyelmeztetett továbbá a Moszkva, Teherán és Phenjan között mélyülő szövetségre, amely, mint aláhúzta, Európa, legnyilvánvalóbban pedig Ukrajna ellen formálódik, illetve úgy vélte, „Kína segítsége nélkül Oroszország nem tudná olyan formában megtámadni Európát, amiként azt most teszi”.

„A háború sosem csak Ukrajnáról szólt” – szögezte le, hozzátéve, hogy bár mindenekelőtt békét szeretne, eltökéltnek kell maradni a szabadságért folytatott küzdelemben.

Naivitásnak nevezte továbbá azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy esetleges, Ukrajnával kötendő békemegállapodás aláírása után elégedett lenne, „mert Putyin nem akar békét”.

„Ő egy orosz feltételek szerinti Európát akar” – jelentette ki.

„Bár mindenekelőtt békét szeretnék, eltökéltnek kell lennünk a szabadságért folytatott küzdelemben” – tette hozzá.

A NATO-ra és az Európai Unióra kitérve úgy vélte, mindkét szervezet erősebb, mint valaha, kiemelve, hogy Washingtonnak és Európának azonosak az érdekeik. Hangsúlyozta továbbá, hogy egyetért Donald Trump amerikai elnökkel abban, hogy „Európának többet kell tennie magáért”, a többi között a védelem terén.

Mint mondta, Európának – és így Dániának – „újra kell gondolnia gazdaságát”, hangsúlyozva, hogy nagyon fontos a munkalehetőségeket a kontinensen belül tartani.

Újévi köszöntöt mondott továbbá X. Frigyes dán király is, aki beszédében méltatta a grönlandiak „viharos időkben mutatott erejét és büszkeségét”.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök az új évet köszöntő beszédében leszögezte: Grönlandot nem lehet annektálni.

„Az országunk felé tanúsított tiszteletlenség és lekezelés mindannyiunkra hatással volt” – tette hozzá.