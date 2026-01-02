Dolgoztatják a mozgósítás elől bujkáló ukrán férfiakat

Az ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint a mozgósítás elől bujkáló férfiak egy része olyan munkahelyeken talált menedéket, ahol a munkaadó a telephelyen belül szállást és élelmet ad, azonban cserébe a dolgozók minimális bérért, bezárva és folyamatos rejtőzködés mellett végzik a feladatokat. A beszámolók alapján ez a „megoldás” a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozóknak olcsó munkaerőt, az érintetteknek pedig védettebb, bár erősen korlátozott élethelyzetet jelent.



Mivel sok hadköteles férfi, különösen azok, akiket dezertőrként körözhetnek, nem mer hazamenni vagy az utcára lépni, egyes esetekben „csomagban” állapodnak meg a vállalkozókkal. A megszólaltatott odesszai férfi egy szórakozóhelyen dolgozik őrként és éjjeliőrként, és elmondása szerint gyakorlatilag a nap 24 órájában az épületben tartózkodik.



A férfi beszámolója szerint 15 ezer hrivnyás fizetéséből a tulajdonos 10 ezret azonnal levon a szállásért, egy raktárhelyiségért, valamint az étkezésért. Úgy véli, ez az állapot mindkét félnek megfelel, ő biztonságban érzi magát a toborzókkal szemben, a tulajdonos pedig olcsó munkaerőhöz jut. A férfi állítása szerint a helyet a TCC, vagyis a toborzóközpont emberei sem ellenőrzik, egy külön megállapodás miatt.



A beszámolók alapján hasonló „munkahelyi menedékek” autószerelő műhelyekben és mezőgazdasági üzemekben is működnek. Egy Mikolajiv megyei vállalkozó elismerte, hogy három ilyen alkalmazottja van, egyikük két év szolgálat után szökött meg a hadseregtől, ketten pedig civilek. Elmondása szerint a férfiak a gazdaság területén élnek, szerelőként és őrként dolgoznak, havi 10 ezer hrivnyáért és ellátásért.