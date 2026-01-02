Cáfolja Ukrajna a Herszon megyei csapást

Az ukrán erők a nemzetközi humanitárius jog normái szerint járnak el, és csakis katonai célpontokat támadnak, illetve Oroszország katonai potenciáljának csökkentése érdekében mérnek csapásokat – jelentette ki Dmitro Lihovij, az ukrán vezérkar szóvivője pénteken, reagálva arra az orosz közlésre, amely szerint az ukrán erők előző nap csapást mértek a dél-ukrajnai Herszon megye orosz ellenőrzésű részén egy kávézóra.

A régió orosz kinevezésű kormányzója, Vlagyimir Szaldo szerint három drón „csapott le egy kávézóra és szállodára a Fekete-tenger partján, Horliban”, ahol „civilek ünnepelték az újévet”

Vlagyimir Szaldo, a régió Moszkva által kinevezett kormányzója csütörtökön azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők január 1-je éjszakáján támadást intéztek egy szállodai kávézó ellen a Fekete-tenger partján fekvő Horli faluban. Szavai szerint a támadás következtében 24-en haltak meg, köztük egy gyermek, és több mint 50-en szenvedtek sérüléseket. Később Szvetlana Petranko, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője azt mondta, hogy 27-re nőtt a halálos áldozatok száma.

„Az ukrán védelmi erők a nemzetközi humanitárius jog normái szerint járnak el, és csapásaikat kizárólag az ellenséges katonai létesítmények, az Oroszországi Föderáció üzemanyag- és energetikai infrastruktúrája, valamint más jogos célpontok ellen mérik, az agresszor ország katonai potenciáljának csökkentése érdekében” – mondta az ukrán vezérkar szóvivője a Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva. Hozzátette, hogy az ukrán erők által január 1-jére virradó éjjel végrehajtott támadásokról szóló információkat a vezérkar hivatalos közösségi oldalain közzétették, és minden művelet benne van a jelentésben.

Lihovij kijelentette: „az orosz propagandisták és Oroszország katonai-politikai vezetése ismételten dezinformációval és hamis állításokkal éltek, egyebek mellett azzal a céllal, hogy befolyást gyakoroljanak Ukrajna nemzetközi partnereire és a béketárgyalások menetére”.