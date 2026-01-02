Bécsben csattant a korrupció visszhangja

Nagy port vert fel, hogy Volodimir Zelenszkij elnök külföldre menekült barátjánál arany wc-t leltek a korrupciós vizsgálók. A korrupció Ukrajnában az eget verdesi, ebben nincs meglepetés, az arany wc párjára ugyanakkor újévkor az EU-tag Ausztria szociáldemokrata irányítású, Budapesthez hasonlóan pénzügyi nehézségekkel küzdő fővárosában akadtak rá. Ausztria közben a fájdalmas költségvetési megszorítások második évébe lépett.

Ausztria belépett a megszorítások második évébe, miközben a főváros adóssága az egekbe szökik. Ez még nem háború, de az osztrákok számára így is fájdalmas időszak: a fogyasztás visszaesése egyértelműen jelzi a bajt. Ebben a közegben különösen figyelemre méltó a Kronen Zeitung újévi híre, amely szerint Bécsben bukkantak rá az Ukrajnában elhíresült „aranyvécé” bécsi párjára – írja a Világgazdaság.

Korrupció Ukrajnában, arany vécé Kijevben és Bécsben

Emlékeztetőül: az aranyvécét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz köthető Timur Mindics otthonában találták meg, miután az érintett külföldre távozott egy korrupciós vizsgálat elől. Mindics néhány nappal a bécsi történet nyilvánosságra kerülése előtt, valamint az EU-csúcs Ukrajnának 90 milliárd eurót biztosító döntése után bukkant fel újra: Izraelben nyilatkozva azt állította, nem menekült el, csupán elutazott, és frusztrálja, ahogyan a média bánik vele.

Ugorjunk országot: a Krone Bécsben talált rá a „gyöngyszemre” – pontosabban egy vécére, amely ugyan nem aranyból készült, de az ára alapján akár az is lehetne. Mindez a Donaustadt kerületben történt, ahol a Strabag AG központja is található. A vállalat korábban látványos konfliktusba keveredett Lázár János miniszterrel és a magyar autósokkal a botrányos autópálya-építési ügy kapcsán.

Akkora robbanás volt, hogy rakétaként repült a fémajtó

A történet szinte regénybe illik, és kifejezetten passzol a szilveszter éjszakájához. A hirschstetteni fürdőtónál, Donaustadt kerületében 2023 újév éjszakáján ismeretlen elkövetők tűzijátékokkal robbantották fel a közvécét. A detonáció akkora volt, hogy a fémajtó mintegy 25 méterre repült. Két évvel később a bécsiek megkapták az újjáépített létesítményt – és vele együtt a számlát is.

A Krone rövid számvetése szerint az új illemhely teljes előzetes költsége elképesztő: 544 888,97 euró, vagyis nagyjából 210 millió forint.

De mi került ennyibe?

Az építési munkák önmagukban több mint 177 ezer eurót tettek ki.

A szaniter modulok ára 195 585 euró volt, ami a város szűkös költségvetését tekintve különösen magas összeg.

A tetőszerkezet kialakítása közel 47 ezer euróba került.

A homlokzat „zöldítése” mintegy 1300 eurót emésztett fel.

A régi létesítmény bontása további 35 ezer eurót vitt el.

A szociáldemokraták szerint minden rendben – Hadházy Ákos sehol

Megelőzendő, hogy bárki egy többszintes, hatalmas egészségügyi komplexumra gondoljon, a Krone fotókat is közölt a régi és az új illemhelyről: mindkettő alig több egy bódénál. Az új vécé két piszoárból, egy akadálymentes mosdóból és egy uniszex illemhelyből áll.

Ernst Nevrivy, Donaustadt szociáldemokrata polgármesterének hivatala megerősítette az összeget, hangsúlyozva, hogy minden szabályszerű közbeszerzési eljárás keretében zajlott, és egyszerűen ennyibe került. Az illetékes városi szerv, az MA48 szerint „a kerülettel egyeztetve egy korszerű, akadálymentes és strapabíró szaniter-infrastruktúra valósult meg, amely megfelel egy nagy forgalmú rekreációs terület követelményeinek”.

A helyi „Hadházy Ákosok” egyelőre nem jelentek meg a helyszínen – ahogyan a Budapest által 30,5 milliárd forintért einstandolt Rákosrendezőn sem. A Krone mindenesetre ártatlanul idéz egy olvasói kommentárt:

„Hogyan kerülhet egy 20 négyzetméteres vécé annyiba, mint egy kényelmes családi ház? Egy kivitelező feltételezett 250 eurós óradíjjal számolva több mint 700 (!) órát dolgozhatott volna ezen a projekten.”

Utánanéztünk az áraknak: ekkora összegért Bécsben valóban lehet belvárosi lakást venni – igaz, nem túl nagyot. Donaustadtban viszont akár egy 140 négyzetméteres ingatlan is kijöhetne belőle.

Bécs adóssága nő, de a Rákosrendező még ott is sok lenne

Természetesen a bécsi aranyvécé költsége eltörpül a Rákosrendező vagy az Ukrajnában eltulajdonított uniós források nagyságrendje mellett – hacsak nem akad még jó néhány hasonló vécé az évtizedek óta szociáldemokrata vezetésű osztrák fővárosban.

A párhuzam Budapesttel ugyanakkor adott: Bécs sincs jó pénzügyi helyzetben. Az adóssága az elmúlt öt évben, 2025-ig bezárólag, majdnem megduplázódott, és elérte a 15,7 milliárd eurót. A várost ennek ellenére pénzügyileg jóval stabilabbnak tartják: a Moody’snál Aa1-es besorolással rendelkezik, messze Budapest felett.

Ezzel szemben a magyar főváros úgy foglalta le Rákosrendezőt – keresztbe téve a kormány fejlesztési terveinek –, hogy év végére még kormányzati vésztámogatással is csak hajszál híján kerülte el a tényleges csődöt. Ezt tükrözi az is, hogy a Moody’s Baa3-ról Ba1-re, azaz bóvli kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését.

A különbség annyi, hogy Bécs eladósodását élvezi a kormányzati támogatás, legalábbis a koalíció szociáldemokrata oldaláról. Az országosan rendkívül népszerű, szuverenista és bevándorlásellenes Szabadságpárt a fővárosban alig rúg labdába. Hogy miért, arra beszédes választ adnak az adatok: a bécsi iskolakezdő gyerekek több mint felének gondjai vannak a német nyelvvel, mivel 55 százalékuk otthon nem németül beszél.