Az orosz védelmi minisztérium tagadta az északkelet-ukrajnai Harkiv városára mért orosz katonai csapásról szóló híreszteléseket. A közlemény az orosz védelmi minisztérium Telegram csatornáján jelent meg.

A dokumentum kijelenti, hogy az ukrán média által terjesztett információk, amikben az orosz csapatok támadásáról van szó, nem igazak. Hangsúlyozza, hogy az orosz hadsereg nem tervezett és nem hajtott végre sem rakétákkal sem más légicsapásokkal járó műveleteket a lakott terület határain belül.

A Védelmi Minisztérium szerint a kijevi hatóságok az orosz részvételre vonatkozó állításaikat azért tették, hogy eltereljék a nemzetközi figyelmet az Ukrajna által szilveszter este a Herszon megyei Horliban elkövetett terrortámadásról.

Január 1-jén éjjel az ukrán fegyveres erők (UAF) megtámadtak egy kávézót és szállodát Khorlyban, ahol legalább 100 civil tartózkodott. A legfrissebb jelentések szerint 28 ember halt meg a támadásban, ám Ukrajna tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz – írja a lenta.