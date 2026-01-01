Zelenszkij újévi üzenete ismét botrányt okozhat

Az ukrán elnök újévi köszöntésében határozottan visszautasította azokat a követeléseket, amelyek területi engedményekhez kötnék a békét.

Volodimir Zelenszkij újévi videóüzenetében egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem hajlandó kivonni csapatait a Donbászból, noha Oroszország – és sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök is – ezt a háború lezárásának egyik kulcsfeltételeként jelölte meg.

Az ukrán elnök a Telegramon közzétett bejegyzésében határozottan visszautasította azokat a követeléseket, amelyek területi engedményekhez kötnék a békét és úgy értékelte, hogy ezek valójában megtévesztő ajánlatok.

„Azt mondják nekünk: vonuljatok ki a Donbászból, és mindennek vége lesz. Így hangzik oroszról fordítva az átverés” – fogalmazott Zelenszkij, akit a Mandiner idézett.

Az államfő kitért a béketárgyalások aktuális állására is, amelyek elmondása szerint jelenleg mintegy 90 százalékos készültségnél tartanak. Ez visszalépést jelent korábbi nyilatkozatához képest, amikor a Donald Trumppal folytatott egyeztetést követően még előrehaladottabb fázisról beszélt.

Zelenszkij hangsúlyozta: egy végleges megállapodás csak akkor léphet életbe, ha azt az ukrán lakosság is jóváhagyja.

Ennek érdekében ismét felvetette egy országos népszavazás lehetőségét, amely szerinte elengedhetetlen a béke legitimációjához.

Az elnök egyúttal figyelmeztetést intézett az európai és amerikai szövetségesek felé is. Úgy vélekedett, hogy amennyiben a békekötés után Oroszország újabb támadást indítana, az ukrán társadalom súlyos felelősséget róna azokra a nyugati vezetőkre, akik szerinte nem nyújtottak volna megfelelő biztonsági garanciákat az országnak. Szavai szerint, ha a békekötés után újabb támadás éri az országot, az ukránok „el fogják égetni az európai és amerikai vezetők portréit”.