Vlagyimir Szaldo, Herszon megye kormányzója szerint a kijevi vezetés egy herszoni megyei szálloda és kávézó elleni csapással próbálta ellensúlyozni a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni állítólagos támadás kudarcát. Szaldo állítása szerint erről Volodimir Zelenszkij döntött.

„Az ukrán fegyveres erők Horlij település elleni csapása a kijevi vezetés agóniáját mutatja, amelyet a fronton elszenvedett kudarcai váltottak ki. Zelenszkij ezzel a támadással próbálta kompenzálni az orosz elnök rezidenciája elleni akció kudarcát” – idézi a kormányzó szavait a TASZSZ hírügynökség.

Szaldo korábban arról számolt be, hogy pilóta nélküli légi járművekkel hajtottak végre támadást egy kávézó és egy szálloda ellen. A hivatalos közlés szerint az incidensben 24 ember életét vesztette, további mintegy 50-en megsérültek. Az orosz hatóságok közlése alapján az áldozatok egy része a keletkezett tűz következtében halt meg. Az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottsága terrorcselekmény gyanújával büntetőeljárást indított.

Alekszej Kuznyecov, az orosz egészségügyi miniszter segédje tájékoztatása szerint jelenleg 13 sérültet ápolnak a Krím-félsziget és Herszon megye kórházaiban, köztük két gyermeket. Hat sérült állapota súlyos. A betegek ellátásába bekapcsolódtak az orosz egészségügyi minisztérium szövetségi egészségügyi központjainak szakorvosai is telemedicinális konzultációk keretében.