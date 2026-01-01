2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Zelenszkij nem szólt a Radához – mit jelez ez?

Az éves üzenet előkészítése megtörtént, de végül nem került nyilvánosságra

 2026. január 1. csütörtök. 17:27
2025 volt az egyetlen év, amikor nem hangzott el az ukrán elnök éves üzenete a Radának – jelentette ki Jaroszlav Zseleznyak képviselő, írta az EAdaily.

Zelenszkij nem szólt a Radához – mit jelez ez?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Jim Watson

Elmondása szerint az üzenet előkészítését már szeptember 17-én megkezdték.

„De végül nem látott napvilágot… Ez is jelzésértékű” – írta Zseleznyak a Telegram-csatornáján.

Az ukrán elnök parlamenthez intézett üzenete kötelezően elő van írva, és évente esedékes. 2024-ben Zelenszkij november 19-én szólalt fel a Rada képviselői előtt. Az üzenet témája a háború, Ukrajna NATO-tagsága és a választások kérdése volt.

„Ekkor Zelenszkij azt is mondta, hogy „lehet, hogy Ukrajnának el kell viselnie néhány személyt Moszkvában, hogy elérje minden célját” – emlékeztet a cikk.

