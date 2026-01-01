Külföld
Zelenszkij nem szólt a Radához – mit jelez ez?
Az éves üzenet előkészítése megtörtént, de végül nem került nyilvánosságra
Elmondása szerint az üzenet előkészítését már szeptember 17-én megkezdték.
„De végül nem látott napvilágot… Ez is jelzésértékű” – írta Zseleznyak a Telegram-csatornáján.
Az ukrán elnök parlamenthez intézett üzenete kötelezően elő van írva, és évente esedékes. 2024-ben Zelenszkij november 19-én szólalt fel a Rada képviselői előtt. Az üzenet témája a háború, Ukrajna NATO-tagsága és a választások kérdése volt.
„Ekkor Zelenszkij azt is mondta, hogy „lehet, hogy Ukrajnának el kell viselnie néhány személyt Moszkvában, hogy elérje minden célját” – emlékeztet a cikk.