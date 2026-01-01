Zelenszkij bukását vizionálták Amerikában

A Washington Post szerzője szerint a háború gyors lezárása nem valószínű, a konfliktus a következő időszakban is véres állóháború formájában folytatódik majd.

David Ignatius, a Washington Post külpolitikai rovatvezetője újévi előrejelzésében azt valószínűsítette, hogy 2026 végére Valerij Zaluzsnij tábornok kerülhet Ukrajna elnöki székébe, miután Volodimir Zelenszkij lemond tisztségéről, a tábornok pedig egy nemzeti egységkormány élére állhat.

Ignatius ugyanakkor több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt az ukrán vezetés jövőjére vonatkozóan, jelezve, hogy más politikai és katonai szereplők is alakíthatják az ország politikai irányvonalát.

A szerző véleménye szerint a háború gyors lezárása nem valószínű, a konfliktus a következő időszakban is véres állóháború formájában folytatódik, amelynek kiemelt eleme az ukrán drónok alkalmazása lesz az orosz „árnyékflotta” ellen.

Ignatius felhívta a figyelmet a veszélyes eszkaláció lehetőségére is: amennyiben a NATO lelő egy orosz drónt, amely az európai légtérbe hatol és polgári repülőgépet fenyeget, a konfliktus kiterjedhet.

A Washington Post szerzője szerint nem valószínű, hogy a jövőben olyan békemegállapodás szülessen, amely területi engedményekkel járna, vagy Ukrajna NATO-tagságáról való lemondást követelne, így a háború politikai és katonai szempontból továbbra is komoly kihívásokat tartogat – írta meg a Mandiner.