A Wall Street Journal szerint az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai nem erősítették meg azokat az értesüléseket, amelyek szerint Kijev támadást hajtott volna végre Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen.

„Ezt a következtetést a CIA értékelése is alátámasztja, amely megállapította, hogy nem történt kísérlet Putyin elleni támadásra” – írja a lap az Egyesült Államok elnöki adminisztrációjának egyik forrására hivatkozva.

Korábban azt közölték, hogy a kijevi vezetés december 29-re virradó éjszaka terrorista támadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi területen található rezidenciája ellen, összesen 91 pilóta nélküli repülőeszköz (drón) bevetésével. Az orosz légvédelem állítása szerint valamennyi drónt megsemmisítették, és nem érkezett jelentés sérültekről. Az orosz lég- és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka, Alekszandr Romanenkov vezérőrnagy úgy nyilatkozott, hogy a kijevi vezetés állítólagos támadása gondosan megtervezett, többlépcsős jellegű volt.

Jurij Usakov, az orosz elnök egyik tanácsadója szerint Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy el sem tudta volna képzelni az ilyen „őrült” cselekedeteket. Usakov elmondása alapján Trumpot sokkolta a Putyin rezidenciája elleni állítólagos támadásról szóló hír.