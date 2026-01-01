Újabb droghajókat pusztított el az USA

A közlés szerint szerdán „két terrorszervezet által üzemeltetett hajót” támadtak meg. „A hírszerzés megerősítette, hogy a hajók ismert kábítószer-kereskedelmi útvonalakon haladtak és részt vettek a drogcsempészetben. Összesen öt kábítószer-terrorista vesztette életét ezekben a műveletekben: hárman az első, ketten a második hajón” – közölte a SOUTHCOM, anélkül, hogy elárulta volna, a szerdai támadások a Karib-tengeren vagy a Csendes-óceánon történtek-e.

Ezt megelőzően a regionális parancsnokság beszámolt egy feltételezett kábítószer-csempész hajókonvoj ellen kedden végrehajtott támadásról is, amely legkevesebb három ember halálát okozta. A SOUTHCOM közlése szerint ezek a hajók szintén ismert kábítószer-kereskedelmi útvonalakon haladtak. A rajtaütésben legkevesebb három ember halt meg az egyik hajón, míg „a többi kábítószer-terrorista elhagyta a másik két hajót, a vízbe ugrottak, mielőtt a következő csapások elsüllyesztették az ő hajóikat is”. Ezután az amerikai parti őrség elkezdte az esetleges túlélők felkutatását, de nem közölték ennek eredményét, és szintén nem derült ki, hogy a keddi támadás hol történt.