Külföld
Új béketerv: közeledik a fordulat?
A folyamatos változások és a világ körüli utak azt jelzik, hogy hamarosan jelentős engedményekre lehet számítani
Zelenszkij és Putyin
Fotó: AFP/Ludovic Marin, Sputnik/Alexander Kazakov
„Mit lehet kiolvasni az új béketervből? Azt, hogy a vezetés közel áll az engedményhez… Ezek nem igazi tárgyalások, és nem értem, miért nevezik annak. Az egyik fél állandóan ragaszkodik a saját álláspontjához, míg a másik folyamatosan változtat a véleményén. Ez a képvilágra is igaz: mindenki látja, hogy az egyik fél stabil, míg a másik siet, elveszti a nyugalmát” – mondta Orsini.