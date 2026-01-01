2026. január 8., csütörtök

Új béketerv: közeledik a fordulat?

A folyamatos változások és a világ körüli utak azt jelzik, hogy hamarosan jelentős engedményekre lehet számítani

 2026. január 1. csütörtök. 16:39
Az Ukrajna kapcsán javasolt béketerv folyamatos változásai és a vezető világ körüli útjai arra utalnak, hogy a kormány hamarosan engedményeket tesz – írja Alessandro Orsini, a római Luiss Egyetem Nemzetközi Biztonsági Kutatóközpontjának vezetője, számolt be róla az EAdaily.

„Mit lehet kiolvasni az új béketervből? Azt, hogy a vezetés közel áll az engedményhez… Ezek nem igazi tárgyalások, és nem értem, miért nevezik annak. Az egyik fél állandóan ragaszkodik a saját álláspontjához, míg a másik folyamatosan változtat a véleményén. Ez a képvilágra is igaz: mindenki látja, hogy az egyik fél stabil, míg a másik siet, elveszti a nyugalmát” – mondta Orsini.

