Több tucatnyi politikai foglyot engedtek szabadon Venezuelában

Az Observatorio Venezolano de Prisiones nevű szervezet az X-en tett bejegyzésében kiemelte: a szabadon engedettek többségét arra kötelezték, hogy havonta jelentkezzenek a rendőrségen.

„A büntetőeljárás ellenük nem szűnik meg, az állam csupán a szabadságkorlátozás formáját változtatja meg. Felszólítjuk Nicolás Maduro rezsimjét, hogy biztosítson teljes szabadságot minden politikai fogolynak” - szögezte le közleményében a szervezet. A mostanit megelőzően karácsonykor engedtek szabadon több tucatnyi politikai foglyot Venezuelában.

A Foro Penal nevű helyi emberi jogi szervezet szerint jelenleg több mint 800 politikai fogoly van börtönben a dél-amerikai országban. Közülük sokakat Maduro 2024-es, vitatott újraválasztása elleni tiltakozások során tartóztattak le.