Külföld

Több tucatnyi politikai foglyot engedtek szabadon Venezuelában

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 22:47
Nicolás Maduro venezuelai elnök kormánya szabadon engedett 87 politikai foglyot - közölte csütörtökön egy helyi megfigyelő szervezet.

Nicolás Maduro venezuelai elnök
Fotó: AFP/Venezuelan Presidency/Francisco Batista

Az Observatorio Venezolano de Prisiones nevű szervezet az X-en tett bejegyzésében kiemelte: a szabadon engedettek többségét arra kötelezték, hogy havonta jelentkezzenek a rendőrségen.

„A büntetőeljárás ellenük nem szűnik meg, az állam csupán a szabadságkorlátozás formáját változtatja meg. Felszólítjuk Nicolás Maduro rezsimjét, hogy biztosítson teljes szabadságot minden politikai fogolynak” - szögezte le közleményében a szervezet. A mostanit megelőzően karácsonykor engedtek szabadon több tucatnyi politikai foglyot Venezuelában.

A Foro Penal nevű helyi emberi jogi szervezet szerint jelenleg több mint 800 politikai fogoly van börtönben a dél-amerikai országban. Közülük sokakat Maduro 2024-es, vitatott újraválasztása elleni tiltakozások során tartóztattak le.

