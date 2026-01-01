Tajvan szuverén akar maradni

Laj Csing-tö tajvani elnök újévi beszédében ígéretet tett arra, hogy minden lehetséges eszközzel megvédi a sziget szuverenitását. Beszédének közvetlen előzménye, hogy a kínai hadsereg a héten hadgyakorlatot hajtott végre, amelyben a sziget blokád alá vételét és tengeri célpontok elleni támadásokat szimulált.

„Álláspontom mindig világos volt: keményen megvédelmezni a nemzeti szuverenitást, megerősíteni a nemzetvédelmet és a társadalom egészének ellenállóképességét, elrettentő hadikapacitás létrehozni és szilárd demokratikus védelmi mechanizmusokat kiépíteni” - mondta Laj a televízióban közvetített beszédében.

Kifejezte meggyőződését, miszerint Tajvan nemzetközi támogatottsága nem csökkent. Kína, amely Tajvant egyik tartományának tekinti, szerdán közölte: sikeresen befejezte a kétnapos, több fegyvernem közötti hadgyakorlatot, amelynek éleslövészet is része volt. Ez a hatodik jelentősebb kínai hadgyakorlat volt 2022 óta.