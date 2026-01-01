2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Tajvan szuverén akar maradni

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 23:02
Megosztás

Laj Csing-tö tajvani elnök újévi beszédében ígéretet tett arra, hogy minden lehetséges eszközzel megvédi a sziget szuverenitását. Beszédének közvetlen előzménye, hogy a kínai hadsereg a héten hadgyakorlatot hajtott végre, amelyben a sziget blokád alá vételét és tengeri célpontok elleni támadásokat szimulált.

Tajvan szuverén akar maradni
Laj Csing-tö
Fotó: AFP/Handout/Taiwan Presidential Office

„Álláspontom mindig világos volt: keményen megvédelmezni a nemzeti szuverenitást, megerősíteni a nemzetvédelmet és a társadalom egészének ellenállóképességét, elrettentő hadikapacitás létrehozni és szilárd demokratikus védelmi mechanizmusokat kiépíteni” - mondta Laj a televízióban közvetített beszédében.

Kifejezte meggyőződését, miszerint Tajvan nemzetközi támogatottsága nem csökkent. Kína, amely Tajvant egyik tartományának tekinti, szerdán közölte: sikeresen befejezte a kétnapos, több fegyvernem közötti hadgyakorlatot, amelynek éleslövészet is része volt. Ez a hatodik jelentősebb kínai hadgyakorlat volt 2022 óta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink