Külföld
Tajvan szuverén akar maradni
„Álláspontom mindig világos volt: keményen megvédelmezni a nemzeti szuverenitást, megerősíteni a nemzetvédelmet és a társadalom egészének ellenállóképességét, elrettentő hadikapacitás létrehozni és szilárd demokratikus védelmi mechanizmusokat kiépíteni” - mondta Laj a televízióban közvetített beszédében.
Kifejezte meggyőződését, miszerint Tajvan nemzetközi támogatottsága nem csökkent. Kína, amely Tajvant egyik tartományának tekinti, szerdán közölte: sikeresen befejezte a kétnapos, több fegyvernem közötti hadgyakorlatot, amelynek éleslövészet is része volt. Ez a hatodik jelentősebb kínai hadgyakorlat volt 2022 óta.