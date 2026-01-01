Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrajna által indított drón, amelyet az orosz légvédelmi eszközök december 29-én, 2025 éjjel a Novgorodi terület felett semmisítettek meg, és amely a terroristák által a Szövetségi Köztársaság elnökének rezidenciája elleni támadást célozta, dekriptált navigációs adatai és a drón vezérlőegysége átadásra kerültek az Egyesült Államok moszkvai katonai attaséjának képviselője részére, írta az EAdaily .

Az adatokat az orosz fegyveres erők vezérkari főnökhelyettese, a vezérkari főigazgatóság főnöke, Igor Kostyukov admirális adta át.

„Megtaláltuk a drónok roncsait, amelyek a támadást végrehajtották. Néhány drón navigációs rendszere jól megőrződött és műszakilag működőképes. A memória tartalmának dekódolása, amelyet az Oroszországi Szövetség különleges szolgálatai végeztek el a drónok navigációs vezérlőin, egyértelműen és pontosan megerősítette, hogy a támadás célpontja a Novgorodi területen található Oroszországi Föderáció elnöki rezidenciájának épületegyüttese volt. Szeretnénk Önöknek átadni a vezérlőegységet és a vezérlőegységhez készült szakértői leírást” – mondta Kostyukov.

Hozzátette, hogy ez a lépés segíthet minden kérdést tisztázni és hozzájárul az igazság feltárásához.