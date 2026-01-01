2026. január 8., csütörtök

Előd

Németországban a felére csökkent az illegális határátlépések száma két év alatt

 2026. január 1. csütörtök. 22:06
Két év alatt mintegy a felére esett vissza az illegális határátlépések száma Németországban – derült ki a szövetségi határrendészet csütörtökön közzétett adataiból.

A német rendőrség ellenőrzi a belépő forgalmat a német-lengyel határátkelőhelyen, Stadtbrückénél
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul

A határrendészet 2025-ben 62 526 jogosulatlan belépést regisztrált Németország szárazföldi, légi és tengeri határain. Ez jelentős csökkenés a 2024-ben feljegyzett 83 572, illetve a 2023-as 127 549 esettel összevetve, amikor egyes hónapokban a jogosulatlan belépések száma meghaladta a húszezret; 2025 decemberében az illegális belépések száma 4600 alá esett.

A csökkenés hátterében a 2024 szeptemberének közepén bevezetett, majd 2025 májusában tovább szigorított határellenőrzések állnak. A német hatóságok ekkor valamennyi szárazföldi határszakaszon visszaállították az ellenőrzést. A szigorítást Alexander Dobrindt belügyminiszter azt követően rendelte el, hogy Friedrich Merz kancellár vezetésével új kormánykoalíció került hatalomra.

A határrendészet utasítást kapott arra is, hogy az érkező menedékkérőket – a különösen kiszolgáltatott helyzetben levő betegek és a várandós nők kivételével – visszafordítsák.

