Hivatalosan is új vezetője van New Yorknak

A polgármester kora délután másodszor is leteszi az esküt

MH/ MTI
 2026. január 1. csütörtök. 13:51
Letette csütörtökön a hivatali esküt New York új, demokrata párti színekben indult szocialista polgármestere, a novemberben megválasztott Zohran Mamdani.

Hivatalosan is új vezetője van New Yorknak
Zohran Mamdani a feleségével
Fotó: AFP/POOL/Getty Images/Amir Hamja

A manhattani metró City Hall állomásán a város első muszlim polgármestere a Korán egyik példányára téve kezét mondta el a hivatali esküt azon a rövid szertartáson, amelyet Leticia James, New York állam ügyésze vezetett. A polgármester kora délután másodszor is leteszi az esküt, a Városházán, ezen a szertartáson Bernie Sanders szenátor elnököl.

Amellett, hogy ő az Egyesült Államok legnagyobb városának első muszlim vezetője, egyúttal ő is az első, Afrikában született, indiai származású polgármester. Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Mamdani 34 évével New York legfiatalabb polgármestere több nemzedék óta. Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialista” irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában egyebek között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedés ígért.

