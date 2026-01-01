Franciaország követné Ausztrália példáját

Az ausztrál jogszabályhoz hasonló tervezeten dolgoznak Párizsban, amely már idén a parlament elé kerülhet.

A francia parlament azt javasolja, hogy a 15 és 18 év közötti gyermekek számára éjszakai „digitális kijárási tilalmat” vezessenek be, ami azt jelenti, hogy 22 és 8 óra között nem férhetnek hozzá a közösségi médiához

Franciaország Ausztráliát követve a 2026-os tanév kezdetétől betilthatja a gyermekek számára elérhető közösségi média platformokat – írja a Guardian. A 15 év alattiak közösségi média használatát tiltó törvénytervezetet hamarosan jogi ellenőrzésre bocsátják, és várhatóan az új év elején vitatják meg a parlamentben.

Emmanuel Macron francia elnök az elmúlt hetekben arról beszélt, hogy Franciaországnak követnie kell Ausztrália példáját, ahol decemberben lépett hatályba a tiltás.

Le Monde és a France Info szerdán arról számolt be, hogy a törvénytervezet elkészült, és két intézkedést tartalmaz: a 15 év alattiak számára a közösségi média használatának tilalmát, valamint a mobiltelefonok használatának tilalmát a középiskolákban.

A mobiltelefonok használata már tilos az általános iskolákban. A kormány azt szeretné, ha a közösségi média tilalma 2026 szeptemberétől lépne hatályba.

A törvénytervezet kimondja, hogy „meg kell védeni a jövő generációit” azoktól a veszélyektől, amelyek fenyegetik a fejlődésüket és a közös értékeket valló társadalomban való együttélésükre való képességüket.

A hónap elején Macron egy nyilvános vitán Saint Malo-ban megerősítette, hogy a fiatal tinédzserek számára szociális média tilalmat szeretne bevezetni. Elmondta, hogy Ausztrália tilalmának bevezetése után „konszenzus alakult ki” a kérdésben. „Minél több időt töltenek a képernyő előtt, annál inkább romlik az iskolai teljesítményük... minél több időt töltenek a képernyő előtt, annál több mentális egészségügyi probléma jelentkezik” – mondta.

Az ausztrál törvény bevezetése óta több más ország is fontolgatja a 15 év alattiak számára a közösségi média tilalmát, köztük Dánia és Norvégia.

Anne Le Hénanff, a digitális fejlesztésért és a mesterséges intelligenciáért felelős francia miniszter a Le Parisiennek ebben a hónapban elmondta, hogy a 15 év alattiak számára a közösségi média betiltása a kormány prioritása, és hogy a törvényjavaslat „rövid és összeegyeztethető lesz az európai joggal”.

A TikTok pszichológiai hatásait vizsgáló francia parlamenti vizsgálat szeptemberben arra a következtetésre jutott, hogy a platform „lassú méreg” a gyermekek számára.

A vizsgálat társelnöke, a centristákhoz tartozó Laure Miller képviselő a France Info-nak elmondta, hogy a TikTok „káros tartalmak óceánja”, amely egy buborékban tartja a gyerekeket. A TikTok válasza az volt, hogy igazságtalanul bűnbaknak használják „az egész iparágra és a társadalomra jellemző kihívások” miatt.

A francia parlament jelentése általánosabban azt javasolta, hogy Franciaországban a 15 év alatti gyermekek számára teljes mértékben tiltsák be a közösségi média használatát, a 15 és 18 év közötti gyermekek számára pedig éjszakai „digitális kijárási tilalmat” vezessenek be, ami azt jelenti, hogy 22 és 8 óra között nem férhetnek hozzá a közösségi médiához. A vizsgálatot egy 2024-es francia per indította el, amelyet hét család indított a TikTok ellen, azzal vádolva a platformot, hogy gyermekeiket olyan tartalmaknak tette ki, amelyek öngyilkosságra ösztönözték őket – derült ki a Mandiner cikkéből.