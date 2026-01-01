2026. január 8., csütörtök

Felborult egy migránsokat szállító hajó

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 22:18
Felborult egy migránsokat szállító hajó Gambia északnyugati részén, a mentés során a hatóságok hét holttestet találtak, 96 embert pedig kimentettek a vízből – közölte csütörtökön az ország védelmi minisztériuma.

Pillanatnyilag nem tudni mennyien vesztek a tengerbe
Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

A közlés szerint a hajó éjfél körül borult fel a North Bank régió egyik települése közelében. A járművet később egy homokpadnál fennakadva találták meg. A hajón a feltételezések szerint több mint 200 ember tartózkodhatott.

A mentésben a haditengerészet három motorcsónakja, a parti őrség hajója és egy helyi halászcsónak vett részt. A kimentettek közül tíz ember állapota válságos volt, ők sürgős orvosi ellátásban részesültek. A hatóságok egyelőre nem közölték az érintettek állampolgárságát, a tájékoztatás szerint a keresési és mentési műveletek folytatódnak.

Az eset a Kanári-szigetek felé vezető nyugat-afrikai tengeri útvonalon történt, ahol korábban több súlyos baleset is történt: 2025 augusztusában legalább 70 ember vesztette életét, amikor felborult egy Gambiából induló, migránsokat szállító hajó.

