Fél évig Ciprus vezeti az EU-t

Ciprus átvette csütörtökön a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget; a mintegy egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban.

A mindenkori elnökség fő feladata az uniós jogalkotási folyamatok zavartalan működésének biztosítása. A ciprusi elnökség prioritásai között szerepelnek a versenyképességet erősítő reformok, Ukrajna további támogatása, valamint az illegális migráció elleni fellépés. Napirenden lesz továbbá a következő hosszú távú uniós költségvetés megalkotásának előkészítése és több, folyamatban lévő jogszabálytervezet, köztük a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása. Ciprus 2012 után most másodszor tölti be a soros elnöki tisztséget.

Az elnökség szimbolikus jelentőséggel bír, mert a sziget 1974 óta megosztott: jogilag ugyan az egész ország EU-tag, az uniós jogszabályok csak a déli részen - a főleg görögök lakta Ciprusi Köztársaságban - érvényesek, a csak Ankara által elismert Ciprusi Török Köztársaságban nem.

A ciprusi elnökség hivatalos mottója: „Egy világra nyitott autonóm unió.” Ciprus célja, hogy az Európai Unió belső megerősítését a nemzetközi együttműködés és a globális nyitottság megőrzésével valósítsák meg.