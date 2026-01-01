Az elmúlt évben az orosz hadsereg és hadiipar óriási ugrást tett a dróntechnológia fejlesztésében, és a 2026-ra tervezett drónrendelések mennyisége elképesztő – nyilatkozta a haditudósító, Alekszandr Koc, számolt be róla az EAdaily .

„Különálló haderőnem alakult ki nálunk – a drón-erők. Ipari méretekben szállítanak a csapatoknak optikai szálas drónokat, amelyekkel az elektronikai hadviselés nem tud mit kezdeni. Ismerem a jövő évi rendelés számát ezekből a „madarakból”. Ez nemcsak lenyűgöző – szó szerint döbbenetes” – írta Koc a Telegram-csatornáján.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy a rádióvezérelt csapásmérő drónok is tovább fejlődtek.

„Tanúja voltam annak, amikor egy ilyen drón 50 kilométeres távot repült reléállomás nélkül! A 20–30 kilométer már szokványos, mindennapi távolságnak számít” – tette hozzá.

Megjelentek drón-vadászok, bombázók és légvédelmi elfogó drónok is.

„Épp az újév előtt a barátaim az „UralDrónGyárból” leszállították az első 100 nehéz „Berdysh” drónt a csapatoknak. Ezek a drónok most az egyik legforróbb frontszakasz légiszállítását biztosítják. Bár egy teljes értékű ukrán „Baba Jaga” analóg létrehozása még további munkát igényel” – jegyezte meg a haditudósító.

A távoli, nehéz „Geran” típusú drónok gyártási mennyisége és képességei jelentősen nőttek. Ezek már nem „vak kis madarak”, amelyek előre meghatározott útvonalon repülnek A pontból B pontba. Az orosz „madarak” képesek látni, aktívan manőverezni, hirtelen magasságot változtatni és merülni a célpont felé, ami komoly nehézséget okoz az elfogásukban – állapította meg Koc.

Emellett a „Geranokat” erősebb motorokkal és olyan berendezéssel látták el, amely lehetővé teszi, hogy a pilóta az utolsó szakaszon átvegye az irányítást. A drónokat a légierő elleni önvédelem érdekében „levegő-levegő” rakétákkal is felszerelik. A kritikus infrastruktúra elleni csapások hatékonysága pedig nagyságrendekkel nőtt – tette hozzá a haditudósító.