„Éjjel a Bankovaja utcán újévi hangulat volt: az ukrán fegyveres erők (VSU) támadást hajtottak végre egy kávézó ellen Herszon megyében. 24 ember vesztette életét, több mint 50-en megsérültek, öt gyermeket kórházba szállítottak. Ez hasonlít ahhoz, ahogy a nyugat-ukrajnai kollaboránsok 85 évvel ezelőtt az ártatlan embereket égették el a fehérorosz Hatyin faluban, embereket zártak pajtákba, majd felgyújtották, és akik kimenekültek, azokat lelőtték. A különbség az, hogy akkor a nácik nem hivatkoztak gyermekvédelemre vagy a demokrácia szolgálatára. Egyszerűen embert égettek, agyonvertek, élve eltemettek vagy lándzsával végeztek a túlélőkkel. Ma ugyanezt a brutalitást látjuk a kijevi vezetés részéről: ugyanaz a neonáci gyűlölet, ugyanaz az embertelenség felerősítve, ugyanaz az ártatlanok megalázása” – hangsúlyozta Zaharova.

Szerinte ma, amikor a nyugati országok elnökei és miniszterelnökei reggeliznek, croissant-tal és buggyantott tojással, az asztalra kellene kerülniük a beszámolóknak arról, hogy miként költötték el az adófizetők milliárdjait, hány karácsonyi ajándékot vásároltak ártatlan civilek megölésére, és hogyan vettek részt gyermekek pusztításában.

„Vádolunk mindenkit, aki finanszírozza az ukrajnai terrorista bűnözőket! Vádolunk a gyermekgyilkosságokért és az ártatlan polgári lakosok elpusztításáért! Vádolunk az ukrán államiság lerombolásáért, amely gyilkológéppé vált! Vádolunk!” – jelentette ki Zaharova.