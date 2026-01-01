Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből is elmegy a Nemzeti Gárda

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből, de hozzátette a közösségi portálján: a szövetségi erők visszatérnek, ha „növekszik a bűnözési ráta”.

„Kivonjuk a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből, Portlandből, a tény ellenére, hogy az ezekben a városokban élő hazafiaknak köszönhetően csökkent nagyban a bűnözés, és csak emiatt” - írta Trump a Truth Socialen. Hozzátette: visszatérnek, talán más, erősebb formában, ha a bűnözés ismét fellángol.

„Ez csak idő kérdése” - fogalmazott az elnök. Donald Trump több hónapja rendelte el a nemzeti gárdisták felvonultatását a demokrata párti vezetésű városokba, továbbá Memphisbe, hogy küzdjenek a bűnözés ellen és támogassák a bevándorlás elleni rendőrség munkáját. Az egyesült államokbeli természeti katasztrófák elhárítására kiképzett, de külföldön is bevethető katonai egységek felvonultatása miatt Trump ellenzői a bírósághoz fordultak.

A demokrata pártiak tekintélyelvű manővernek nevezték a döntést, amely túllép az elnöki jogkörökön - minden állam Nemzeti Gárdája az elnök és helyi kormányzó kettős ellenőrzése alatt áll. December 23-án a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a kormány nem szolgáltatott elengedő jogi alapot a Nemzeti Gárda chicagói felvonultatásához, amelyet az amerikai jog csak kivételes körülmények esetén tesz lehetővé. Az 1878-ben életbe lépett Poss Comitatus Act elnevezésű törvény tiltja katonák bevetését rendvédelmi feladatok ellátására.