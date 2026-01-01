Bekopogott Zelenszkijhez a korrupcióellenes hatóság?

Az ukrán elnök jelezte, hogy nem akadályozza a korrupcióellenes vizsgálatokat, még a közvetlen környezetében sem.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy az ország korrupcióellenes hatóságai – köztük az Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) – továbbra is szabadon folytathatják eljárásaikat, akár a hozzá közel álló személyekkel szemben is – írta a Strana.today.

Az államfő hangsúlyozta: a korrupcióellenes szervek teljes mértékben függetlenek, munkájukba senki nem avatkozik be.

Megfogalmazása szerint nem számít, hogy az érintett az ő közeli ismerős vagy politikai szövetséges-e, az eljárások nem állnak le emiatt.

Ugyanakkor Zelenszkij elismerte, hogy számos tényező aggodalomra ad okot. Rámutatott arra, hogy a háború kezdete óta az állami intézmények működése jelentősen megváltozott, és sok döntés rendkívüli körülmények között, a megszokott szabályoktól eltérően született meg. Hozzátette: háborús helyzetben az intézményi működés gyakran nem követi a békeidőben megszokott normákat.

Az elnök közvetlen környezetét érintő korrupcióellenes eljárások célja politikai értelemben Zelenszkij mozgásterének szűkítése lehet, beleértve a Legfelsőbb Tanács és a kormány feletti ellenőrzés gyengítését is, ami gyakorlatilag az elnöki hatalom eszközeinek csökkentéséhez vezethet.

Mindeközben a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség részleteket hozott nyilvánosságra olyan parlamenti korrupciós ügyekről, amelyekben öt, a kormánypárti „Nép Szolgája” frakcióhoz tartozó képviselő érintett. A hatóságok szerint a vizsgálatok folyamatban vannak, és további lépések is várhatók az ügyekben – írta meg a Mandiner.