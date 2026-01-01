2026. január 8., csütörtök

Barát vagy ellenség? Trump meglepő álláspontja az orosz energiaszektor ügyében

Amerikai források szerint az elnök stratégiai előnyként tekintett a titkos műveletekre

MH
 2026. január 1. csütörtök. 15:39
Az USA elnöke, Donald Trump pozitívan értékelte a CIA részvételével előkészített csapásokat Oroszország energiaszektora ellen, írta a New York Times, számolt be róla az EAdaily.

Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

A publikáció szerint amerikai tisztviselők elmondása alapján Trump „pozitívan értékelte az USA titkos szerepét az orosz energetikai ágazat elleni csapásokban”.

„Ez lehetőséget adott neki arra, hogy mindent tagadjon, és befolyásoló eszközökhöz jusson” – mondta Ratcliffe-nek, miközben az orosz elnök továbbra is „ingerelte őt” – olvasható a beszámolóban.

Az amerikai hírszerzés becslése szerint az energiaszektort ért csapások naponta akár 75 millió dollár veszteséget okozhatnak az orosz gazdaságnak. A CIA továbbá felhatalmazást kap arra, hogy segítséget nyújtson ukrán drónok bevetésében a „árnyékflotta” hajói ellen a Fekete- és a Mediterrán-tengeren, írja a New York Times.

