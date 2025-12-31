Külföld
Zelenszkij újabb találkozóban reménykedik az amerikai elnökkel
Az ukrán elnök újabb ukrán-amerikai csúcstalálkozót jelentett be
"Hálásak vagyunk Trump elnök csapatának, amiért kész mindkét formátumban részt venni" - mondta. Hozzátette, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadók január 7-én ismét összeülnek majd, hogy "finomítsanak a részleteken".
Az ukrán elnök a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson újságíróknak nyilatkozva arról is beszélt, hogy Kijev amerikai csapatok lehetséges ukrajnai telepítéséről tárgyal Trump elnökkel az országának nyújtandó biztonsági garanciák részeként. Azt hangoztatta, hogy a kijevi vezetés elkötelezett a háború lezárását szolgáló tárgyalások folytatása mellett, s kész bármilyen formátumban találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Zelenszkij a hétvégén Floridában találkozott az amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai béketervről tárgyaljanak.