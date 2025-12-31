Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látszólagos egyetértése Donald Trump béketervével valójában egy kockázatos stratégiai manőver, amelynek célja, hogy a tárgyalások esetleges összeomlásáért kizárólag Vlagyimir Putyint terhelje a felelősség – állapítja meg a The Telegraph elemzése.

A Mar-a-Lagóban tartott találkozón Donald Trump kijelentette, hogy a biztonsági garanciák „95 százalékban készen állnak”, amire Zelenszkij nyilvánosan nem reagált elutasítóan. Charles Lipson, a Chicagói Egyetem professzora szerint azonban ez „hamis remény”. Az ukrán elnök tanult a korábbi hibákból: felismerte, hogy a nyílt konfrontáció az amerikai elnökkel taktikai öngól lenne.

Zelenszkij célja, hogy „jófiúként” viselkedjen, így ha az alku nem jön létre, Trump kénytelen legyen elismerni: Putyin az akadálya a békének. Ez létfontosságú Kijev számára, mivel Ukrajna nem folytathatja a háborút az USA hírszerzési adatai, fegyverellátása és a szankciós politika fenntartása nélkül.

Az elemzés rámutat: Putyin számára a valódi béke politikai, sőt egzisztenciális kockázatot jelentene. A hatalmas orosz veszteségek után egy szerény eredményekkel járó megállapodás veszélyeztetné a hatalmát. Emiatt a Kreml várhatóan csak olyan fegyverszünetbe menne bele, amely lehetőséget ad a hadsereg újjáépítésére.

Különösen kritikus pont a Donbász nyugati részén húzódó erődítményrendszer. Ezek a városok katonai gátat képeznek egy újabb orosz invázióval szemben, így átengedésük elfogadhatatlan Ukrajna számára. A Kreml célja, hogy Trump arra a következtetésre jusson: mindkét fél a háborút választja a kompromisszum helyett. Ez ürügyet adhatna az amerikai elnöknek arra, hogy az izolacionista szárnyat megnyugtatva kivonuljon a konfliktusból - írja a KárpátHír.