Zelenszkij nem adja fel a reményt

Az amerikai elnök kizárta, hogy saját katonákat küldjön Ukrajnába a Putyinnal kötött béke biztosítása érdekében.

Az ukrán békefolyamat egyik legfontosabb kérdése a Oroszországgal szembeni biztonság garantálása. A korábbi megállapodásokkal kapcsolatos rossz tapasztalatok miatt Kijev nemzetközi katonai segítséget sürget, hogy hitelesen elrettentse Moszkvát.

Az amerikai földi csapatok azonban ebben az összefüggésben már nem kerültek szóba. Donald Trump amerikai elnök már nyáron kizárta ezt a lehetőséget.

Most azonban a média arról számol be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az amerikai katonák állomásoztatása még mindig lehetséges.

Zelenszkij újságíróknak nyilatkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentéséről, aki bejelentette, hogy az USA kész földi csapatokat küldeni - írja a focus.de.

„Csak az USA hozhat ilyen döntést” – válaszolta Zelenszkij a brit Telegraph újság szerint. „Ezt mind Trump elnökkel, mind a koalíció képviselőivel megbeszéljük” – mondta.

Az amerikai oldalról nincs nyilatkozat. Ismert volt, hogy az USA és Ukrajna között vitatott kérdés a biztonsági garanciák időtartama.

Ukrajna 50 évet remél, az USA valószínűleg 15 évet gondol

Zelenszkij szerint Trump 15 évet ajánlott, Kijev pedig legszívesebben 50 évet szeretne. Eddig az USA nyilatkozatai alapján pusztán légi és rakétás támogatásra lehetett számítani.

Az USA álláspontjának megváltozása Selenszkij legutóbbi nyilatkozata után is meglepő lenne.

Trump mindig is jelezte, hogy az USA a jövőben a lehető legkevesebbet akar foglalkozni az ukrajnai háborúval. Ehelyett az európai országoknak kell átvenniük a földi védelmet.

A „Welt” egyik cikke szerint a békeegyezmény aláírását követő első hat hónapban 10 000–15 000 katona állomásozhatna az országban.

A lap diplomáciai körökből származó információi szerint Franciaország és az Egyesült Királyság az ENSZ vagy az EU mandátuma nélkül is hajlandó katonákat küldeni.