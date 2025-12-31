Zelenszkij: Januárban aláírásra kész dokumentumok lehetnek a békéről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden újságírói kérdésre válaszolva közölte: a tárgyalási folyamat során kidolgozott dokumentumok egy része januárban készen áll majd az aláírásra. Az államfő vázolta a következő hónap diplomáciai menetrendjét is, amelyben tanácsadói és vezetői szintű egyeztetéseket sürget.

Zelenszkij ismertette a Kijev által javasolt diplomáciai lépéseket. A terv szerint először a nemzetbiztonsági tanácsadók találkoznának januárban, ezt követné a legfelsőbb szintű csúcs.

„Úgy véljük, januárban lehetőség nyílik arra, hogy Európa, az USA és Ukrajna vezetői találkozzanak – mindannyian együtt. Vannak dokumentumok, amelyek januárban biztosan készen állnak majd az aláírásra” – fogalmazott az elnök. Hozzátette ugyanakkor, hogy a tényleges megállapodás már „a felek lehetőségeitől és aláírási szándékától függ”.

Üzenet Putyinnak és Trumpnak

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Donald Trumpnak és az európai vezetőknek is jelezte: készen áll a párbeszédre az orosz elnökkel.

„Nem félek a találkozótól, legyen az bármilyen formátumú. A lényeg, hogy az oroszok ne féljenek” – jegyezte meg Zelenszkij. Az elnök kitért Donald Trump esetleges ukrajnai látogatására is: véleménye szerint hasznos lenne, ha az amerikai elnök közvetlenül, repülőgéppel érkezne Ukrajnába - írja az Ukrajinszka Pravda tudósítása alapján a KárpátHír.