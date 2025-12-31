Ukrán találat érte a tuapszei finomítót

Az orosz hadsereg masszív, 127 drónból álló hullámmal támadta Ukrajnát, miközben az oroszországi Krasznodar határterületen fekvő Tuapsze olajfinomítójában és kikötőjében tűz ütött ki egy dróntámadás következtében. Odesszában a találatok miatt súlyos infrastrukturális károk keletkeztek.

Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz csapatok hat irányból – többek között Kurszk, Orel és a megszállt Krím felől – indítottak támadást. A 127 eszközből mintegy 80 „Sahíd” típusú volt, a többi ismeretlen típusú vagy „Gerbera” drón. A légvédelem reggel 8 óráig 101 célpontot semlegesített (lelőttek vagy elektronikai harcászattal elnyomtak).

A védelem ellenére 20 csapásmérő drón 11 különböző helyszínen csapódott be. A támadás reggel is folytatódott.

Szerhij Liszak, az odesszai katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a városban lakóházak és az infrastruktúra is megsérült. Két kerületben értek találatot a sokemeletes épületek, az egyikben tűz is keletkezett. A támadás következtében a város egyes részein megszűnt az áramellátás, ami miatt a víz- és hőszolgáltatás is szünetel; a helyreállítási munkák jelenleg is zajlanak.

Az odesszai támadásnak öt sérültje van. Egy 42 éves férfi súlyos állapotban került kórházba. A sebesültek között három gyermek is van: egy hétéves csecsemő, egy nyolcéves kislány és egy 14 éves fiú, ők közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek.

Lángok az orosz olajfinomítónál

Az éjszaka folyamán támadás érte az oroszországi Tuapsze városát is. A krasznodari operatív törzs tájékoztatása szerint a dróncsapások következtében kigyulladt a helyi olajfinomító és a kikötő egyik mólója. A hatóságok közlése szerint a 300 négyzetméteren elterülő tüzet a finomító területén és a kikötőben is eloltották.

Az orosz jelentések szerint a támadásban ketten megsérültek, megrongálódott a finomító berendezése, a móló, valamint öt lakóház. A Rosznyefty tulajdonában lévő tuapszei üzem, amely exportra termel gázolajat és fűtőolajat, az idei évben már többször vált célponttá, és kétszer a termelést is le kellett állítania - írja a Hromadske alapján a KárpátHír.