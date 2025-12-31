Külföld
Trump elismerően beszélt az orosz fegyveres erők erejéről
Megnézte a moszkvai katonai díszszemléről készült felvételeket.
Donald Trump amerikai elnök szerint is az oroszok hadserege erős
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Tasos Katopodis
Trump kimondta, amit Nyugaton ritkán hallani: erős az orosz hadsereg
A lap értesülései szerint Trump májusban azt mondta munkatársainak, hogy az orosz hadsereg „legyőzhetetlennek tűnik”, számol be az origo.hu.
Korábban az is kiderült, hogy az amerikai elnök feldühödött, amikor értesült az orosz államfő, Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni támadási kísérletről.