Trump elismerően beszélt az orosz fegyveres erők erejéről

Megnézte a moszkvai katonai díszszemléről készült felvételeket.

MH
 2025. december 31. szerda. 21:06
Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy lenyűgözte az orosz fegyveres erők mérete és ereje, miután megnézte a moszkvai katonai díszszemléről készült felvételeket. Erről a The New York Times számolt be.

Donald Trump amerikai elnök szerint is az oroszok hadserege erős
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Tasos Katopodis

Trump kimondta, amit Nyugaton ritkán hallani: erős az orosz hadsereg

A lap értesülései szerint Trump májusban azt mondta munkatársainak, hogy az orosz hadsereg „legyőzhetetlennek tűnik”, számol be az origo.hu.

Korábban az is kiderült, hogy az amerikai elnök feldühödött, amikor értesült az orosz államfő, Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni támadási kísérletről.

