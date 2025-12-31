Bangladesben szerdán több százezren vettek részt Haleda Zia volt kormányfő temetési imáján, miután háromnapos nemzeti gyász kezdődött halála után.

Zia, aki a Bangladesi Nemzeti Párt (BNP) vezetője és az ország első női miniszterelnöke volt, kedden 80 éves korában halt meg egy dakkai kórházban.

A Muhammad Junusz vezette ideiglenes kormány háromnapos gyászt hirdetett, és szerdát nemzeti munkaszüneti napnak nyilvánította, hogy megkönnyítse az állami temetést.

A nemzeti zászlót félárbocra eresztették minden kormányzati, félkormányzati és autonóm intézménynél a tisztelet jeléül. A BNP a gyászidőszak részeként fekete zászlókat tűzött ki a nemzeti zászló mellé.

A gyászolók reggel kezdtek gyülekezni a Manik Mia sugárúton található nemzeti parlament épületének déli terén. Délre a televíziós felvételek azt mutatták, hogy a 87 hektáros parlamenti komplexum egész területén a legtöbb nyílt zöldterület, pázsit és kert, valamint a közel 2 kilométer hosszú sugárút és a szomszédos területek legfontosabb pontjai tele voltak emberekkel.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett a gyászolók végigvonultak az utcákon, hogy részt vegyenek a gyászimádságon. Sokan feketébe voltak öltözve, fekete jelvényt viseltek és fekete zászlókat vittek magukkal.

Zia fia, Tárik Rahman, a BNP ideiglenes elnöke a gyászimádságon tartott rövid beszédében mindenkit arra szólított fel, hogy imádkozzon elhunyt édesanyja lelkéért.