Több százezren vettek részt Haleda Zia volt kormányfő temetési imáján

MH/ MTI
 2025. december 31. szerda. 16:24
Bangladesben szerdán több százezren vettek részt Haleda Zia volt kormányfő temetési imáján, miután háromnapos nemzeti gyász kezdődött halála után.

Több százezren vettek részt Haleda Zia volt kormányfő temetési imáján
Bangladesben több százezren vettek részt Haleda Zia volt kormányfő temetési imáján
Fotó: Abdul Goni / ANADOLU / Anadolu via AFP

Zia, aki a Bangladesi Nemzeti Párt (BNP) vezetője és az ország első női miniszterelnöke volt, kedden 80 éves korában halt meg egy dakkai kórházban.

A Muhammad Junusz vezette ideiglenes kormány háromnapos gyászt hirdetett, és szerdát nemzeti munkaszüneti napnak nyilvánította, hogy megkönnyítse az állami temetést.

A nemzeti zászlót félárbocra eresztették minden kormányzati, félkormányzati és autonóm intézménynél a tisztelet jeléül. A BNP a gyászidőszak részeként fekete zászlókat tűzött ki a nemzeti zászló mellé.

A gyászolók reggel kezdtek gyülekezni a Manik Mia sugárúton található nemzeti parlament épületének déli terén. Délre a televíziós felvételek azt mutatták, hogy a 87 hektáros parlamenti komplexum egész területén a legtöbb nyílt zöldterület, pázsit és kert, valamint a közel 2 kilométer hosszú sugárút és a szomszédos területek legfontosabb pontjai tele voltak emberekkel.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett a gyászolók végigvonultak az utcákon, hogy részt vegyenek a gyászimádságon. Sokan feketébe voltak öltözve, fekete jelvényt viseltek és fekete zászlókat vittek magukkal.

Zia fia, Tárik Rahman, a BNP ideiglenes elnöke a gyászimádságon tartott rövid beszédében mindenkit arra szólított fel, hogy imádkozzon elhunyt édesanyja lelkéért.

