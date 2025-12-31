2026. január 8., csütörtök

Külföld

Szétlőtték az orosz drónközpontot a donyecki reptéren

Itt végezték az orosz csapatok a Sahíd (Geran) típusú támadó drónok tárolását és indítási előkészületeit

 2025. december 31. szerda. 11:12
Nagy erejű csapást mértek az ukrán védelmi erők a megszállt donyecki repülőtér (DAP) területére, ahol az orosz csapatok a Sahíd (Geran) típusú támadó drónok tárolását és indítási előkészületeit végezték. A december 30-ra virradó éjszaka végrehajtott műveletről Robert Brovdi, hívójelén „Magyar”, a pilóta nélküli rendszerek (SBSZ) parancsnoka számolt be.

Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított a megszállt donyecki repülőtér területére
Fotó: AFP/NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

A parancsnok tájékoztatása szerint a műveletet a „Magyar Madarai” (414. ezred) felderítői és a mélységi csapásmérő központ egységei közösen hajtották végre. Brovdi ironikusan „udvariassági látogatásnak” nevezte a támadást, amely az orosz drónhadviselés egyik fontos csomópontját érte.

A jelentés szerint a csapás az alábbi célpontokat érintette:

  • A Sahíd/Geran és Gerbera drónok logisztikai központja;
  • A gépek repülés előtti előkészítését és karbantartását végző állomás;
  • A drónokhoz tartozó harci részek (robbanófejek) központi raktára;
  • A Gerbera típusú drónok gyűjtőraktára.

A parancsnok hozzátette: a támadás sikeresen érte azt a körzetet is, ahol az orosz technikai személyzet és a kilövéseket előkészítő állomány tartózkodott - írja az UNIAN tudósítása nyomán a KárpátÍHír.

Objektum doboz

