Nagy erejű csapást mértek az ukrán védelmi erők a megszállt donyecki repülőtér (DAP) területére, ahol az orosz csapatok a Sahíd (Geran) típusú támadó drónok tárolását és indítási előkészületeit végezték. A december 30-ra virradó éjszaka végrehajtott műveletről Robert Brovdi, hívójelén „Magyar”, a pilóta nélküli rendszerek (SBSZ) parancsnoka számolt be.

A parancsnok tájékoztatása szerint a műveletet a „Magyar Madarai” (414. ezred) felderítői és a mélységi csapásmérő központ egységei közösen hajtották végre. Brovdi ironikusan „udvariassági látogatásnak” nevezte a támadást, amely az orosz drónhadviselés egyik fontos csomópontját érte.

A jelentés szerint a csapás az alábbi célpontokat érintette:

A Sahíd/Geran és Gerbera drónok logisztikai központja;

A gépek repülés előtti előkészítését és karbantartását végző állomás;

A drónokhoz tartozó harci részek (robbanófejek) központi raktára;

A Gerbera típusú drónok gyűjtőraktára.

A parancsnok hozzátette: a támadás sikeresen érte azt a körzetet is, ahol az orosz technikai személyzet és a kilövéseket előkészítő állomány tartózkodott - írja az UNIAN tudósítása nyomán a KárpátÍHír.