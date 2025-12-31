Külföld
Szétlőtték az orosz drónközpontot a donyecki reptéren
Itt végezték az orosz csapatok a Sahíd (Geran) típusú támadó drónok tárolását és indítási előkészületeit
Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított a megszállt donyecki repülőtér területére
Fotó: AFP/NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi
A parancsnok tájékoztatása szerint a műveletet a „Magyar Madarai” (414. ezred) felderítői és a mélységi csapásmérő központ egységei közösen hajtották végre. Brovdi ironikusan „udvariassági látogatásnak” nevezte a támadást, amely az orosz drónhadviselés egyik fontos csomópontját érte.
A jelentés szerint a csapás az alábbi célpontokat érintette:
- A Sahíd/Geran és Gerbera drónok logisztikai központja;
- A gépek repülés előtti előkészítését és karbantartását végző állomás;
- A drónokhoz tartozó harci részek (robbanófejek) központi raktára;
- A Gerbera típusú drónok gyűjtőraktára.
A parancsnok hozzátette: a támadás sikeresen érte azt a körzetet is, ahol az orosz technikai személyzet és a kilövéseket előkészítő állomány tartózkodott - írja az UNIAN tudósítása nyomán a KárpátÍHír.
Objektum doboz