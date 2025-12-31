Külföld
Szándékos figyelemelterelés
Kaja Kallas: elterelő manővert jelentenek Oroszország "alaptalan állításai" a Putyin rezidenciája elleni támadásról
Fotó: AFP/Nicolas Tucat
Kaja Kallas szerint Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába.
Senki sem adhat hitelt alaptalan állításoknak egy olyan agresszor részéről, amely a háború kezdete óta válogatás nélkül támad infrastruktúrát és civileket - hangoztatta az uniós politikus.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt állította, hogy Kijev az aznapra virradó éjjel 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi állami rezidenciáját. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy a támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben.