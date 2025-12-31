Románia amerikai fegyvereket vesz Ukrajnának

Mindezt teszi az ukrajnai igénylista (PURL) mechanizmus keretében, amelynek részeként az európai NATO-tagállamok amerikai készletekből vásárolhatnak fegyvereket Kijev számára – közölte a román külügyminisztérium.

Románia is beszállt az amerikai fegyverek vásárlásába az ukrán fél számára

„A román kormány úgy döntött, hogy csatlakozik azokhoz az országokhoz, amelyek hozzájárulnak az Egyesült Államok által javasolt Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) mechanizmushoz, [50 millió euró elkülönítésével]” – közölte a minisztérium a honlapján közzétett nyilatkozatában.

„A PURL mechanizmus egy külpolitikai és biztonsági eszköz, amely különösen fontos az amerikai kormány számára, főleg a Trump-adminisztráció azon megközelítése fényében, hogy a biztonsági felelősségeket egyenlően ossza meg a szövetségesek között” – tette hozzá a minisztérium. „A PURL révén az amerikai fél arra törekszik, hogy a partnerországokat közvetlen és mérhető módon bevonja Ukrajna támogatásába.” - írja az oroszhirek.hu.

Július 14-én Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte főtitkár elindította a PURL-kezdeményezést, amely felváltotta az Egyesült Államok Kijevnek nyújtott ingyenes és hitelre történő fegyverszállításait. Ez lehetővé teszi az európai NATO-országok és Kanada számára, hogy a NATO struktúráin keresztül amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.