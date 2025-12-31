2026. január 8., csütörtök

Románia amerikai fegyvereket vesz Ukrajnának

Románia 50 millió eurót szán fegyverek vásárlására Ukrajna számára

 2025. december 31. szerda. 15:14
Mindezt teszi az ukrajnai igénylista (PURL) mechanizmus keretében, amelynek részeként az európai NATO-tagállamok amerikai készletekből vásárolhatnak fegyvereket Kijev számára – közölte a román külügyminisztérium.

Románia is beszállt az amerikai fegyverek vásárlásába az ukrán fél számára
Fotó: AFP/Press service of the 65th Separate Mechanised Brigade/Andriy Andriyenko

„A román kormány úgy döntött, hogy csatlakozik azokhoz az országokhoz, amelyek hozzájárulnak az Egyesült Államok által javasolt Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) mechanizmushoz, [50 millió euró elkülönítésével]” – közölte a minisztérium a honlapján közzétett nyilatkozatában.

„A PURL mechanizmus egy külpolitikai és biztonsági eszköz, amely különösen fontos az amerikai kormány számára, főleg a Trump-adminisztráció azon megközelítése fényében, hogy a biztonsági felelősségeket egyenlően ossza meg a szövetségesek között” – tette hozzá a minisztérium. „A PURL révén az amerikai fél arra törekszik, hogy a partnerországokat közvetlen és mérhető módon bevonja Ukrajna támogatásába.” - írja az oroszhirek.hu.

Július 14-én Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte főtitkár elindította a PURL-kezdeményezést, amely felváltotta az Egyesült Államok Kijevnek nyújtott ingyenes és hitelre történő fegyverszállításait. Ez lehetővé teszi az európai NATO-országok és Kanada számára, hogy a NATO struktúráin keresztül amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.

