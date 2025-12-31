2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Rendkívüli ülést tartottak az EU vezetői Moszkva bejelentése után

Oroszország változtatott az álláspontján

MH
 2025. december 31. szerda. 21:28
Az orosz fél döntését a Vlagyimir Putyin rezidenciáját ért dróntámadással indokolta, amiatt felülvizsgálják tárgyalási pozíciójukat.

Szergej Lavrov kemény választ ígért az ukránoknak
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov

Az egyeztetésen részt vett Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Dick Schoof holland miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A holland miniszterelnök kijelentette, hogy munkájuk a hatékony biztonsági garanciák biztosítása érdekében töretlen ütemben folytatódik. A vezetők megvitatták a kelet-ukrajnai helyzetet, továbbá olyan intézkedésekről is tárgyaltak, amelyek megerősíthetik a szövetséges országok biztonságát.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állította, hogy december 29-ről 30-ra virradó éjszaka az ukrán fegyveres erők 91 drónt indítottak Putyin állami rezidenciája ellen. Az orosz miniszter „megtorlással” fenyegette meg Ukrajnát, valamint kijelentette, hogy a célpontokat és az időzítést már meghatározták. Volodimir Zelenszkij határozottan cáfolta az állításokat, „az Oroszországi Föderáció újabb hazugságának” nevezte Lavrov kijelentését - írja a Bloomberg.

