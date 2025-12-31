Oroszország nukleáris képességű rakétarendszere aktív szolgálatba lépett

Oroszország nukleáris képességű Oreshnik rakétarendszere hivatalosan is aktív szolgálatba állt – jelentette be kedden az ország védelmi minisztériuma, miközben a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak a moszkvai konfliktus megoldására Ukrajnában.

A fejlett fegyverrendszer telepítése a szomszédos Fehéroroszországban történt, ahol a katonák rövid ünnepségen vettek részt, hogy megünnepeljék a rendszer üzembe helyezését.

A minisztérium megerősítette az aktiválást, de nem hozta nyilvánosságra a telepített rakéták számát, és nem adott további konkrét részleteket a rendszer képességeiről vagy belaruszországi elhelyezkedéséről. Ez a lépés Vlagyimir Putyin orosz elnök decemberi kijelentését követi, aki szerint az Oreshnik ebben a hónapban lesz harckész.

Orosz magas rangú katonai tisztekkel tartott találkozón Putyin figyelmeztetett, hogy Moszkva terjeszkedni szándékozik Ukrajnában, ha Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a Kreml követeléseit a béketárgyalások során.

A bejelentés egy érzékeny időszakra esik az orosz-ukrán béketárgyalások szempontjából. Donald Trump vasárnap fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt floridai üdülőhelyén, és kijelentette, hogy Kijev és Moszkva „minden eddiginél közelebb” áll a békemegállapodáshoz.

A tárgyalók azonban még mindig keresik a áttörést a legfontosabb kérdésekben, többek között abban, hogy melyik fél csapatai vonulnak vissza Ukrajnából, és mi lesz a sorsa az oroszok által megszállt Zaporizhzhia atomerőműnek, amely a világ 10 legnagyobb atomerőműve közé tartozik. Trump megjegyezte, hogy a hónapok óta tartó, amerikai vezetésű tárgyalások még mindig kudarcba fulladhatnak.

Putyin figyelmeztette a Nyugatot, hogy Moszkva felhasználhatja Ukrajna NATO-szövetségesei ellen, akik engedélyezték Kijevnek, hogy hosszabb hatótávolságú rakétáikkal Oroszország belsejében támadjanak.

Oroszország rakétacsapatainak parancsnoka azt is kijelentette, hogy az Oreshnik, amely hagyományos vagy nukleáris robbanófejeket is hordozhat, olyan hatótávolsággal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy elérje egész Európát - írja a Independent.