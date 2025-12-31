Odesszában több lakóépület is találatot kapott

Az orosz hadsereg ukrán források szerint számos drónnal támadta meg a Fekete-tenger partján fekvő Odessza régiót. A kikötővárosban két többemeletes lakóépület és az infrastruktúra is megsérült, négy ember, köztük három gyermek (hét hónapos, nyolc és 14 éves) megsérült – írta a Telegramon Szerhij Lisak, Odessza város katonai adminisztrációjának vezetője az ukrán média szerint. Egy felhőkarcolóban tűz ütött ki.

Odesszát hetek óta lőnek

A regionális katonai adminisztrátor, Oleh Kiper szintén a Telegramon számolt be arról, hogy Odessza régióját drónokkal támadják. A célpont ismét a polgári energia- és áramellátás. A régió egyik településén egy logisztikai vállalat raktárai kigyulladtak. Az áldozatokról szóló információkat még vizsgálják. Az adatok egyelőre nem ellenőrizhetők független forrásból.

A orosz hadsereg hetek óta rakétákkal és drónokkal lő Odesszára és környékére, célpontjai az energiaellátó létesítmények, az ipar és a kikötők. Odessza lakói még inkább szenvednek az órákig tartó áramkimaradásoktól és áramszünetektől, mint Ukrajna más régiói. Alig néhány napja két energiaellátó létesítményt ért támadás jelentős károkat okozott - írja a focus.de.