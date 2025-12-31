Németország már a kibertámadást is katonai konfliktusnak minősíti

A német hadsereg a kibertámadásokat és a dezinformációs kampányokat olyan hibrid intézkedéseknek minősítette, amelyek egy katonai konfliktus előkészítő szakaszát jelentik – állítja a Politico egy titkos dokumentumra hivatkozva.

Már a hacker támadásokat is katonai konfliktusnak minősíti Németország (képünk illusztráció)

Az ukrajnai háború 2022 februárjában bekövetkezett eszkalációja óta Berlin az orosz fenyegetés hivatkozásával gyors fegyverkezést folytat. Moszkva következetesen tagadja, hogy agresszív tervei lennének nyugati szomszédai ellen.

A lap keddi cikkében arról számolt be, hogy az értékelés a Németországra vonatkozó műveleti tervben (OPLAN) szerepel, amely feltehetően meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket az ország háború esetén tenne. A Politico szerint a titkos dokumentumban szerepel, hogy a hibrid támadások „alapvetően a katonai konfrontáció előkészítésére szolgálhatnak”, és nem csupán háttérműveletek.

A Bundeswehr tervezetében állítólag Németország szerepét egy hipotetikus konfliktusban a NATO logisztikai központjaként és tranzitfolyosójaként írják le. Ennek fényében valószínű, hogy Németország gyorsan „a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekkel végrehajtott hagyományos támadások elsődleges célpontjává” válna – állapítja meg a Politico, számol be az oroszhirek.hu.

A hónap elején Berlin azzal vádolta Moszkvát, hogy „hibrid támadásokat” hajtott végre az idei szövetségi választások során, majd néhány hónappal később egy német légiforgalmi irányító ellen.

A berlini orosz nagykövetség „alaptalan, megalapozatlan és abszurd” vádaknak minősítette az állításokat.