Külföld

Németország már a kibertámadást is katonai konfliktusnak minősíti

A hónap elején Berlin azzal vádolta Moszkvát, hogy „hibrid támadásokat” hajtott végre az idei szövetségi választások során

 2025. december 31. szerda. 18:24
A német hadsereg a kibertámadásokat és a dezinformációs kampányokat olyan hibrid intézkedéseknek minősítette, amelyek egy katonai konfliktus előkészítő szakaszát jelentik – állítja a Politico egy titkos dokumentumra hivatkozva.

Németország már a kibertámadást is katonai konfliktusnak minősíti
Már a hacker támadásokat is katonai konfliktusnak minősíti Németország (képünk illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Annette Riedl

Az ukrajnai háború 2022 februárjában bekövetkezett eszkalációja óta Berlin az orosz fenyegetés hivatkozásával gyors fegyverkezést folytat. Moszkva következetesen tagadja, hogy agresszív tervei lennének nyugati szomszédai ellen.

A lap keddi cikkében arról számolt be, hogy az értékelés a Németországra vonatkozó műveleti tervben (OPLAN) szerepel, amely feltehetően meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket az ország háború esetén tenne. A Politico szerint a titkos dokumentumban szerepel, hogy a hibrid támadások „alapvetően a katonai konfrontáció előkészítésére szolgálhatnak”, és nem csupán háttérműveletek.

A Bundeswehr tervezetében állítólag Németország szerepét egy hipotetikus konfliktusban a NATO logisztikai központjaként és tranzitfolyosójaként írják le. Ennek fényében valószínű, hogy Németország gyorsan „a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekkel végrehajtott hagyományos támadások elsődleges célpontjává” válna – állapítja meg a Politico, számol be az oroszhirek.hu.

A hónap elején Berlin azzal vádolta Moszkvát, hogy „hibrid támadásokat” hajtott végre az idei szövetségi választások során, majd néhány hónappal később egy német légiforgalmi irányító ellen.

A berlini orosz nagykövetség „alaptalan, megalapozatlan és abszurd” vádaknak minősítette az állításokat.

