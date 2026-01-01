Német kancellár: 2026 „új kezdet” lehet

A következő „lehet az az év, amelyben Németország és Európa új erővel ismét felveheti a béke, a szabadság és a jólét évtizedeinek fonalát” – jelentette ki Friedrich Merz.

Úgy fogalmazott, hogy 2026 egy „új kezdet pillanata” lehet. „Ehhez bíznunk kell önmagunkban, bátorságunkban és tettrekészségünkben” – hangoztatta a kereszténydemokrata politikus hozzátéve annak fontosságát, hogy az emberek ne hallgassanak a „vészmadarakra és a pesszimistákra”.

Közölte: tisztában van azzal, hogy sokan a békéért aggódnak egy bizonytalan világban. „Azt mondom Önöknek, hogy gondoskodunk a biztonságunkról. Biztonságos országban élünk” – emelte ki a kancellár, de hozzátette: ahhoz, hogy ez így is maradjon, Németországnak javítania kell elrettentő képességein.

Az ukrajnai háborúról kijelentette: „Ez nem egy távoli háború, amely nem érint minket. (...) Egyre világosabban látjuk azt, hogy Oroszország támadása egy olyan terv részét képezi, amely egész Európa ellen irányul. Németországot is naponta érik szabotázsakciók, kémkedés és kibertámadások” – tette hozzá. Mindezzel együtt átalakul az Egyesült Államokkal folytatott partnerség is, amely sokáig a legmegbízhatóbb biztonsági garancia volt. „Nekünk, európaiaknak ez azt jelenti, hogy az érdekeinket még erősebben és saját erőből kell megvédenünk, képviselnünk” – mutatott rá Merz.

Beszélt arról is, hogy jövőre alapvető reformokat kell elfogadni, hogy Németország szociális rendszerei hosszú távon finanszírozhatók maradjanak. Hozzátette, hogy a „reformok önhibából történt elakadása” megbénítja a német vállalatok exportpiacokon való lehetőségeit is.

„Németország le fogja aratni a reformok gyümölcsét, még ha ez bizonyos időt igénybe is vesz” – hangsúlyozta. „A saját kezünkben van, hogy mindegyik kihívást saját erőből leküzdjük. Nem vagyunk külső körülmények áldozatai. Nem vagyunk a nagyhatalmak játékszerei” – fogalmazott.