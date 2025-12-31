Külföld
Egy új Európai Bizottság alatt változhatnak az EU és Oroszország kapcsolatai
„Előbb vagy utóbb felül kell vizsgálniuk a megközelítésüket, mert Oroszország örökre a szomszédjuk marad"
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
„Nem hiszem, hogy az orosz–EU párbeszéd örökre megszakadt. Az Európai Bizottságot mindig egy adott időszakra választják meg. A jelenlegi Európai Bizottságnak is van mandátuma, és annak lejárta után új bizottságot választanak” – mondta a diplomata, számol be az oroszhirek.hu.
„Remélem, hogy az EU végre rájön, hogy valójában ők maguk szenvednek az Oroszország elleni szankciók politikájától” – folytatta.
