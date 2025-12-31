2026. január 8., csütörtök

Előd

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Egy új Európai Bizottság alatt változhatnak az EU és Oroszország kapcsolatai

„Előbb vagy utóbb felül kell vizsgálniuk a megközelítésüket, mert Oroszország örökre a szomszédjuk marad"

MH
 2025. december 31. szerda. 13:34
Túl korai lenne azt mondani, hogy az orosz–EU párbeszéd örökre megszakadt, mert az új Európai Bizottság alatt a kapcsolatok változhatnak – nyilatkozta Vlagyiszlav Maszlennyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős osztályának vezetője.

„Nem hiszem, hogy az orosz–EU párbeszéd örökre megszakadt. Az Európai Bizottságot mindig egy adott időszakra választják meg. A jelenlegi Európai Bizottságnak is van mandátuma, és annak lejárta után új bizottságot választanak” – mondta a diplomata, számol be az oroszhirek.hu.

„Remélem, hogy az EU végre rájön, hogy valójában ők maguk szenvednek az Oroszország elleni szankciók politikájától” – folytatta.

„Előbb vagy utóbb felül kell vizsgálniuk a megközelítésüket, mert Oroszország örökre a szomszédjuk marad az [eurázsiai] kontinensen.”

