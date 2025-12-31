2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Megnevezték az új kormány megalakulásának feltételeit Gázában

Benjamin Netanjahu elismerte, hogy lehetőség van új kormány létrehozására a Gázai övezetben

MH
 2025. december 31. szerda. 12:12
Netanjahu kijelentette, hogy ez csak a palesztin HAMAS mozgalom lefegyverzése után lesz lehetséges

Megnevezték az új kormány megalakulásának feltételeit Gázában
A Gázai övezet romokban hever
Fotó: AFP/Bashar Taleb

Új kormány alakulhat Gázában, de csak a HAMASZ lefegyverzése után, ha lefegyverzzük a HAMASZ-t, akár nemzetközi kontingenssel, akár más eszközökkel, akkor igen, más jövőt látok Gázának – mondta Netanjahu, írja a Fox News.

Korábban Netanjahu kijelentette, hogy a HAMASZ-nak esélyt kell adni a fegyverek önkéntes leadására. Szerinte, ha a békés út nem működik, más leszerelési módszereket fognak alkalmazni.

Előtte a HAMAS beleegyezett abba, hogy végrehajtsa a leszerelés első lépéseit, többek között, hogy elkobozza a lázadóktól a nehéz fegyverzetet. Emellett arról is beszámoltak, hogy a csoport Washingtonnak is megerősítette, hogy hajlandó lemondani a Gázai övezet irányításáról.

