Megnevezték az új kormány megalakulásának feltételeit Gázában

Netanjahu kijelentette, hogy ez csak a palesztin HAMAS mozgalom lefegyverzése után lesz lehetséges

Új kormány alakulhat Gázában, de csak a HAMASZ lefegyverzése után, ha lefegyverzzük a HAMASZ-t, akár nemzetközi kontingenssel, akár más eszközökkel, akkor igen, más jövőt látok Gázának – mondta Netanjahu, írja a Fox News.

Korábban Netanjahu kijelentette, hogy a HAMASZ-nak esélyt kell adni a fegyverek önkéntes leadására. Szerinte, ha a békés út nem működik, más leszerelési módszereket fognak alkalmazni.

Előtte a HAMAS beleegyezett abba, hogy végrehajtsa a leszerelés első lépéseit, többek között, hogy elkobozza a lázadóktól a nehéz fegyverzetet. Emellett arról is beszámoltak, hogy a csoport Washingtonnak is megerősítette, hogy hajlandó lemondani a Gázai övezet irányításáról.