Medvegyev orosz nyelvű bejegyzésében azt írta, hogy Zelenszkij karácsonyi beszédében „egy ember” – feltehetően Kreml-főnök Vlagyimir Putyin – halálát kívánta.

„Mindenkinek világos, hogy ő nem csak „egy ember” halálát kívánja, hanem mindannyiunkét és országunkét is. És nem csak kívánja, hanem hatalmas támadásokat is elrendelt” – állította a jelenlegi orosz biztonsági tanács alelnöke. „Nem fogok itt az erőszakos haláláról írni, bár éppen most a kaszás gyakran a gazember nyakán ül.”

Medvegyev hozzátette, hogy Zelenszkij hamarosan bekövetkező halála után konzervált holttestét „tudományos célokra” a szentpétervári Kunstkammerben kellene kiállítani. Ebben a ritkaságok kabinetjében I. Péter cár a 18. században természettudományos tárgyakat gyűjtött, köztük sok deformitást. Medvegyev ismert provokátorként, de ez a passzus még az ő mércéje szerint is durva botlás.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azzal vádolta Ukrajnát, hogy drónokkal támadást kísérelt meg Putyin rezidenciája ellen, amit Kijev tagad. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy Putyin tájékoztatta őt egy ilyen támadásról. Kritizálta az ukránokat: „Ez nem jó.”