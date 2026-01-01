2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Macron: A Kijevet segítő országok kötelezettséget vállalnak Ukrajna megvédésére hosszú távon

Összeül a "tettrekészek koalíciója"

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 5:31
Frissítve: 2026. január 1. 9:14
Megosztás

Az európai vezetők január 6-i találkozójukon kötelezettséget vállalnak arra, hogy Ukrajnát azután is megvédelmezik, ha bármilyen megállapodás megszületik Oroszországgal - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán újévi beszédében.

Macron: A Kijevet segítő országok kötelezettséget vállalnak Ukrajna megvédésére hosszú távon
Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Nagy-Britannia és Franciaország vezette szövetségnek több mint harminc ország a tagja.

"Január 6-án Párizsban sok európai állam és szövetséges tesz majd konkrét kötelezettségvállalásokat Ukrajna megvédelmezésére és egy igazságos, tartós béke biztosítására a kontinensen" - mondta a francia elnök.

Emmanuel Macron a beszédében arról is biztosította a honfitársait, hogy a 2027-es francia elnökválasztás "minden külföldi beavatkozástól védve" zajlik majd.

"Mindent megteszek annak érdekében, hogy az elnökválasztás a lehető legbékésebben, mindenekelőtt mindenfajta külföldi beavatkozástól védve" folyjon le - hangsúlyozta Emmanuel Macron.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink