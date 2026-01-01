Külföld
Macron: A Kijevet segítő országok kötelezettséget vállalnak Ukrajna megvédésére hosszú távon
Összeül a "tettrekészek koalíciója"
Nagy-Britannia és Franciaország vezette szövetségnek több mint harminc ország a tagja.
"Január 6-án Párizsban sok európai állam és szövetséges tesz majd konkrét kötelezettségvállalásokat Ukrajna megvédelmezésére és egy igazságos, tartós béke biztosítására a kontinensen" - mondta a francia elnök.
Emmanuel Macron a beszédében arról is biztosította a honfitársait, hogy a 2027-es francia elnökválasztás "minden külföldi beavatkozástól védve" zajlik majd.
"Mindent megteszek annak érdekében, hogy az elnökválasztás a lehető legbékésebben, mindenekelőtt mindenfajta külföldi beavatkozástól védve" folyjon le - hangsúlyozta Emmanuel Macron.