Litvánia megkezdte a mérnöki munkálatokat, hogy az Oroszországgal és Belarusszal közös határon lévő hidakat robbanóanyagokkal szereljék fel – erősítette meg a NATO-tagország fegyveres erői kedden a médiának adott nyilatkozatában.

A litván védelmi minisztérium az LRT hírügynökségnek elmondta, hogy a kiválasztott hidakat „robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel” szerelik fel, hogy katonai konfliktus esetén a hidakat gyorsan lehessen lerombolni.

Több tucat helyszínt is kijelöltek páncélelos elhárító akadályok tárolására, és folyamatban van a fák ültetése az elrejtés érdekében, valamint az öntözőárkok átalakítása árkokká – tette hozzá a minisztérium.

A felkészülések egy hosszú távú militarizációs terv részét képezik, amelyet Litvánia tavaly jelentett be. A balti állam már elhelyezett beton páncéltörő akadályokat, úgynevezett „sárkányfogakat” az oroszországi Kalinyingrád régióval közös határa mentén, és több száz millió eurót szán páncéltörő és gyalogsági aknákra. Ez azt követően történt, hogy Vilnius vasárnap hivatalosan kilépett az ezeket tiltó Ottawai Egyezményből.

A litván tisztviselők ezeket az intézkedéseket szükséges elrettentő eszközként fogalmazták meg az Oroszországból érkező feltételezett katonai fenyegetés ellen. Más európai NATO-országok, köztük Finnország, Lettország, Észtország és Lengyelország is hivatkoztak az Oroszország és Belarusz határán történő aknázás és egy „robbanó vasfüggöny” felállítása indokaként az Oroszország által potenciálisan indított támadás miatti aggodalmakra – írja a The Telegraph.

Moszkva következetesen elutasítja az orosz fenyegetéssel kapcsolatos állításokat, amit képtelenségnek és alaptalan félelemkeltésnek minősített. A Kreml ragaszkodik ahhoz, hogy Oroszországnak nincs szándéka vagy érdeke NATO-tagállamok megtámadására, és azzal vádolja a nyugat-európai országokat, hogy feszültségeket szítanak a militarizáció és a felfújt katonai költségvetések igazolása érdekében. Az orosz elnök szerint ezzel a narratívával csak a belpolitikai válságokról terelik el a figyelmet.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szintén figyelmeztetett arra, hogy az európai NATO-tagállamok által folytatott ellenséges politika növeli a Moszkvával való közvetlen összecsapás kockázatát - írja az oroszhiek.hu.