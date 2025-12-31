Euronews: „Készen állsz háborúba menni?”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint „egészen elképesztő, de a nemzetközi hírszolgáltató valóban szavazást indított az év utolsó napjaiban, amelyben az európai emberek hadbavonulási hajlandóságát méri fel”.

Orbán Balázs szerint a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, ezért most minden eddiginél nagyobb békepárti összefogásra van szükség ahhoz, hogy Magyarországot kívül lehessen tartani a háborús folyamatokból

A politikai igazgató saját közösségi oldalán írta le, hogy az európai vezetők egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy egy európai–orosz háború megvívására készítik fel a kontinens országait.

Az Euronews maga is felidézi Mark Rutte NATO-főtitkár szavait, miszerint Európának egy olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink éltek át.

„De az, hogy miként készül fel az EU és a NATO a háborúra, csak a történet egyik oldala. A másik az, hogy ti, Európa-szerte élő emberek, miként viszonyultok mindehhez. Készen álltok háborúba menni?” – kérdezi az Euronews.

Orbán Balázs szerint, ha nem vigyázunk, és egy brüsszelbarát kormány kerülne Magyarország élére, hamarosan nekünk is feltennék ugyanezt a kérdést. Egy valami biztos: a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, ezért most minden eddiginél nagyobb békepárti összefogásra van szükség ahhoz, hogy Magyarországot kívül lehessen tartani a háborús folyamatokból.

„Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a magyar emberek biztosak lehetnek benne, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel azon fogunk dolgozni, hogy semlegesíteni lehessen a Brüsszelből és hazai szövetségeseiktől érkező háborús nyomást” - zárta sorait a politikai igazgató.