Csökkent az idén Olaszországba a tengeren érkezett migránsok száma

Enyhén csökkent az idén a tengeri úton érkező migránsok száma Olaszországban - ismertette az olasz belügyminisztérium szerdán.

A tájékoztatás szerint 2025-ben 66 296 illegális bevándorlót regisztráltak az ország hatóságai az olasz partokon. Ez 0,48 százalékos csökkenést jelent a tavalyi évhez képest, amikor 66 617 migránst jegyeztek fel.

Tavalyelőtt még 157 651 migránst vettek jegyzékbe az olasz partokon.

A származási országot tekintve a legtöbben, 58 408-an Líbiából érkeztek az idén Olaszországba, ami 38,1 százalékos növekedés 2024-hez és 12,4 százalékos 2023-hoz képest. A bangladesi és eritreai állampolgárok aránya is jelentős növekedést mutat.

A tavalyihoz képest az egyiptomi állampolgárok számaránya is megugrott 108 százalékkal, a két évvel korábban mértnél viszont alacsonyabb maradt. Hasonló tendenciát mutatott a pakisztáni állampolgárok számaránya is.

Algériából idén 1812-en érkeztek Olaszországba, ami 31 százalékos növekedést jelent 2024-hez és 192,3 százalékos növekedést 2023-hoz képest. A Tunéziából érkezők száma 4841 volt, ez tavalyhoz képest 75,1 százalékos, az azt megelőző évhez képest pedig 95 százalékos csökkenés.