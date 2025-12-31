Külföld
Az orosz hadsereg elérte az idei legmagasabb támadási ütemet
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint
Vlagyimir Putyin (b) orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök
Fotó: AFP/KREMLIN.RU/Handout
„Idén decemberben értük el a legmagasabb támadási ütemet. Egy hónap alatt több mint 700 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel” – mondta.
Geraszimov szerint a Szever haderőcsoport egységei „biztonsági övezetet” hoznak létre az orosz Kurszk régióval határos ukrán Szumi és Harkov régiókban.
Összesen 950 négyzetkilométer és 32 település került a orosz hadsereg ellenőrzése alá, amelyek közül a legnagyobb Volcsanszk városa a Harkovi régióban – közölte a vezérkari főnök.