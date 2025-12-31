Decemberben az orosz hadsereg elérte a legmagasabb támadási ütemet – idézte az Orosz Hírek Valerij Geraszimov, orosz vezérkari főnökötöt, miközben ellenőrizte a Szever haderőcsoport egységeinek harci feladatainak végrehajtását.

Vlagyimir Putyin (b) orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök

„Idén decemberben értük el a legmagasabb támadási ütemet. Egy hónap alatt több mint 700 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel” – mondta.

Geraszimov szerint a Szever haderőcsoport egységei „biztonsági övezetet” hoznak létre az orosz Kurszk régióval határos ukrán Szumi és Harkov régiókban.

Összesen 950 négyzetkilométer és 32 település került a orosz hadsereg ellenőrzése alá, amelyek közül a legnagyobb Volcsanszk városa a Harkovi régióban – közölte a vezérkari főnök.