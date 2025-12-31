Külföld
Az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegeti a tüntetőket
A gazdasági válság tüntetéseket váltott ki
Az Iránban uralkodó katasztrofális gazdasági helyzet ellen országszerte zajló tiltakozásokra reagálva az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegetőzött minden zavargás ellen. A jobb életkörülményekért folytatott békés tüntetések legitimek, de minden olyan kísérlet, amely a tiltakozások során zavargásokat szít, következményekkel jár majd – jelentette ki Mohammed Mowahedi-Asad főügyész szerdán az állami médiának.
„Minden olyan kísérlet, amely a gazdasági tiltakozásokat a bizonytalanság eszközévé, a közvagyon megsemmisítésére vagy a külföldön kidolgozott forgatókönyvek megvalósítására használja, elkerülhetetlenül jogi, arányos és határozott válaszreakciót fog kiváltani” – mondta az ügyész, számol be a focus.de.
Tiltakozások a gazdasági helyzet és a kormány ellen
Iránban napok óta tiltakozások folynak a magas megélhetési költségek ellen. Ezek a tiltakozások a lakosság növekvő kétségbeesésének kifejezései a tartós gazdasági válság miatt. Az infláció és a nemzeti valuta, a rial gyors értékvesztése sok embert hozott bizonytalan helyzetbe.
Ami kezdetben kereskedők tüntetéseiként indult, mára széles körű tiltakozó mozgalommá fejlődött, amelybe diákok és a társadalom más rétegei is bekapcsolódtak. Olyan szlogenekkel, mint „Ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk”, a tüntetők kifejezik eltökéltségüket, hogy jobb életkörülményekért és politikai reformokért küzdjenek.
Első letartóztatásokról számoltak be
Egy újságcikk szerint már megtörténtek az első letartóztatások. A Shargh napilap szerint négy diákot tartóztattak le a teheráni egyetemen. A jelentés szerint nem ismert, ki felelős a letartóztatásokért és hol tartják fogva az érintetteket.
Az Amir-Kabir egyetemi újság korábban arról számolt be, hogy a biztonsági erők körülvették az egyetemet, és a tiltakozó diákokat bezárták a központi campusra.