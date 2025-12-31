2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegeti a tüntetőket

A gazdasági válság tüntetéseket váltott ki

MH
 2025. december 31. szerda. 19:04
Megosztás

Az iráni gazdasági válság elleni tiltakozások terjednek. Miközben a kereskedők és a diákok az utcára vonulnak, az igazságszolgáltatás kemény fellépéssel fenyeget minden zavargás ellen.

Az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegeti a tüntetőket
Teheránban tömegek tiltakoztak a kialakult gazdasági válsághelyzet miatt
Fotó: AFP/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Az Iránban uralkodó katasztrofális gazdasági helyzet ellen országszerte zajló tiltakozásokra reagálva az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegetőzött minden zavargás ellen. A jobb életkörülményekért folytatott békés tüntetések legitimek, de minden olyan kísérlet, amely a tiltakozások során zavargásokat szít, következményekkel jár majd – jelentette ki Mohammed Mowahedi-Asad főügyész szerdán az állami médiának.

„Minden olyan kísérlet, amely a gazdasági tiltakozásokat a bizonytalanság eszközévé, a közvagyon megsemmisítésére vagy a külföldön kidolgozott forgatókönyvek megvalósítására használja, elkerülhetetlenül jogi, arányos és határozott válaszreakciót fog kiváltani” – mondta az ügyész, számol be a focus.de.

Tiltakozások a gazdasági helyzet és a kormány ellen

Iránban napok óta tiltakozások folynak a magas megélhetési költségek ellen. Ezek a tiltakozások a lakosság növekvő kétségbeesésének kifejezései a tartós gazdasági válság miatt. Az infláció és a nemzeti valuta, a rial gyors értékvesztése sok embert hozott bizonytalan helyzetbe.

Ami kezdetben kereskedők tüntetéseiként indult, mára széles körű tiltakozó mozgalommá fejlődött, amelybe diákok és a társadalom más rétegei is bekapcsolódtak. Olyan szlogenekkel, mint „Ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk”, a tüntetők kifejezik eltökéltségüket, hogy jobb életkörülményekért és politikai reformokért küzdjenek.

Első letartóztatásokról számoltak be

Egy újságcikk szerint már megtörténtek az első letartóztatások. A Shargh napilap szerint négy diákot tartóztattak le a teheráni egyetemen. A jelentés szerint nem ismert, ki felelős a letartóztatásokért és hol tartják fogva az érintetteket.

Az Amir-Kabir egyetemi újság korábban arról számolt be, hogy a biztonsági erők körülvették az egyetemet, és a tiltakozó diákokat bezárták a központi campusra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink