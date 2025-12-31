Az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegeti a tüntetőket

Az iráni gazdasági válság elleni tiltakozások terjednek. Miközben a kereskedők és a diákok az utcára vonulnak, az igazságszolgáltatás kemény fellépéssel fenyeget minden zavargás ellen.

Az Iránban uralkodó katasztrofális gazdasági helyzet ellen országszerte zajló tiltakozásokra reagálva az iráni igazságszolgáltatás „határozott” fellépéssel fenyegetőzött minden zavargás ellen. A jobb életkörülményekért folytatott békés tüntetések legitimek, de minden olyan kísérlet, amely a tiltakozások során zavargásokat szít, következményekkel jár majd – jelentette ki Mohammed Mowahedi-Asad főügyész szerdán az állami médiának.

„Minden olyan kísérlet, amely a gazdasági tiltakozásokat a bizonytalanság eszközévé, a közvagyon megsemmisítésére vagy a külföldön kidolgozott forgatókönyvek megvalósítására használja, elkerülhetetlenül jogi, arányos és határozott válaszreakciót fog kiváltani” – mondta az ügyész, számol be a focus.de.

Tiltakozások a gazdasági helyzet és a kormány ellen

Iránban napok óta tiltakozások folynak a magas megélhetési költségek ellen. Ezek a tiltakozások a lakosság növekvő kétségbeesésének kifejezései a tartós gazdasági válság miatt. Az infláció és a nemzeti valuta, a rial gyors értékvesztése sok embert hozott bizonytalan helyzetbe.

Ami kezdetben kereskedők tüntetéseiként indult, mára széles körű tiltakozó mozgalommá fejlődött, amelybe diákok és a társadalom más rétegei is bekapcsolódtak. Olyan szlogenekkel, mint „Ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk”, a tüntetők kifejezik eltökéltségüket, hogy jobb életkörülményekért és politikai reformokért küzdjenek.

Első letartóztatásokról számoltak be

Egy újságcikk szerint már megtörténtek az első letartóztatások. A Shargh napilap szerint négy diákot tartóztattak le a teheráni egyetemen. A jelentés szerint nem ismert, ki felelős a letartóztatásokért és hol tartják fogva az érintetteket.

Az Amir-Kabir egyetemi újság korábban arról számolt be, hogy a biztonsági erők körülvették az egyetemet, és a tiltakozó diákokat bezárták a központi campusra.